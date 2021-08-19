Hardkiss, ДахаБраха, Океан Эльзы и Джамала: в Киеве состоится уникальный концерт "Ковчег украинской музыки"

Для тех, кто попасть на концерт не сможет, в эфире 1+1 его будут транслировать уже 28 августа.

И еще один концерт ко Дню Независимости на Михайловской площади состоится уже в это воскресенье.

Об этом 19 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На так называемом "Ковчеге украинской музыки" выступят почти две сотни музыкантов, среди которых будут и звезды шоу-бизнеса, как: группа Hardkiss, ДахаБраха, Океан Эльзы и Джамала.

В современной, новой аранжировке, они будут перепевать творчество до десяти веков украинских композиторов. Это и колядки, и древние духовные песнопение, и музыка современных композиторов. И все это, по словам организаторов, будет сочетаться с 3Д-эффектами и голограммами украинской живописи, танцев и народного искусства.

Для тех, кто попасть на концерт не сможет, в эфире 1+1 его будут транслировать уже 28 августа.

"Нам же не просто 30 лет: у нас много позади и музыка отражает те самые громкие хрупкие моменты в истории страны", — говорит министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Новости Украины: на Михайловской площади состоится концерт "Ковчег украинской музыки"

"Это сочетание и фольклора, и музыки, и современности", — говорит Владимир Завадюк.

Напомним, концерт организован Министерством культуры и информационной политики и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования, совместно с культурной платформой Ковчег "Украина", а производством проекту занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

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