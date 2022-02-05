"Харьков – это Украина": на Марш единства вышло несколько тысяч горожан (фото, видео)

"Харьков – это Украина": на Марш единства вышло несколько тысяч горожан (фото, видео)

Посреди колонны люди развернули 20-метровое знамя Украины

Несколько тысяч горожан вышли на Марш единства в Харькове. Прошли шествием от Майдана Конституции до площади Свободы.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 5 февраля.

Посреди колонны люди развернули 20-метровое знамя Украины. Кроме того, на площади Свободы участники спели гимн Украины и почтили память погибших харьковчан во время Революции достоинства и в войне на Донбассе.

К слову, о намерении собраться на ходу организаторы заявили еще через неделю. Впрочем, накануне вечером городской совет подал иск в суд, чтобы мероприятие было отменено из-за пандемии и террористической угрозы. Суд эти иски отклонил.

В Харькове около 5 тысяч горожан вышли на Марш единства | Новости Украины

Сами участники Марша заявили, что опасности не видят. Мол, на мирное шествие вышли, чтобы заявить: Харьков – это Украина.

"Мне не безразлично. Мне болит то, что в моей стране происходит. Поэтому я сегодня здесь, на этом Марше единства", — говорит участница мероприятия Светлана Галашко.

"Стоит показать, что Харьков желто-голубой. Он таким у останется", — добавила участница Елена Рассказова.

Марш единства в Харькове. / УНИАН

Марш единства в Харькове.

Как сообщалось, в середине января 2022-го в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков. По его словам, "Россия решит усилить свою эскалацию на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ".

Харьковский городской голова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского о оккупации города Россией и призвал горожан не паниковать.

Читайте также: