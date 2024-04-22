Харьков хотят погрузить в тишину: эксперт объяснил цель нанесения удара по телевышке

Российские войска нанесли удар по телевизионной башне Харькова. В социальной сети появилось видео, как верхняя часть сооружения после поражения падает вниз.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, какую цель такими действиями преследует враг и означает ли это, что россияне планируют захватить город, а для этого хотят лишить жителей доступа к информации.

Создают "санитарную зону"

Военный эксперт Игорь Романенко рассказывает, что недавно российский министр МИД Сергей Лавров сделал заявление, что Харьков должен войти в так называемую "санитарную зону".

"Заявление само по себе очень цинично, но Лавров намекнул, что перед тем, как ввести Харьков в "санитарную зону", его для этого нужно подготовить, то есть фактически уничтожить. Поэтому россияне выполняют свой план. Они постепенно уничтожают поставки в городе электроэнергии, воды, тепла. Теперь решили повоевать на информационном фронте – лишив жителей украинской информации. Вернее, они хотят ввести информационную тишину в Харькове и оборвать связь с Украиной", – рассказал ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Как противодействовать врагу?

Эксперт убеждает, что единственный выход из этой ситуации – наносить мощные ответные удары тем оружием, которое есть у нас есть.

"Здесь есть один нюанс – союзники предоставляют нам оружие, но с условием, что его нельзя применять по территории РФ. Поэтому нужно отбиваться тем, что есть. В то же время большие надежды на получение F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что авиацию мы можем применять и на территории России, потому что нам нужно бороться с КАБами, которые оккупанты запускают по Харькову именно со своей территории. Также, как противодействие КАБам, можно применять комплексы дальнего действия — Patriot или наши С-200" отмечает Игорь Романенко.

Били ракетой с наводкой

Он добавляет, что поразить телевизионную башню Харькова враг мог с помощью ракеты с наводкой.

"Эта ракета, скорее всего, была с наводкой, то есть с камерой. Удар наносился прицельно. Средство поражения должны определить специалисты, но оно было оборудовано приборами точного наведения на конечном этапе полета ракеты для поражения конструкции телебашни", – заключает Игорь Романенко.

Что говорят в Госспецсвязи

В результате атаки россиян на телевизионную башню в Харькове была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры удар был нанесен ракетой Х-59.

По имеющейся в настоящее время информации пострадавших или погибших нет.

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В настоящее время временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по возобновлению вещания. В то же время, трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается.

"На время ремонтных работ жители Харькова и области, оставшиеся без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники", – сообщают в пресс-службе Государственной службы специальной связи. и защиты Украины.

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