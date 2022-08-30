Харьков испытал сверхмощный обстрел оккупантов: чем били россияне и какие последствия (фото)

Россияне сегодня, 30 августа, из дальнобойной артиллерии обстреляли центр города Харькова.

Попадания в Харькове зафиксировали в зоне отдыха. Повреждены административные здания и многоэтажки. Погибли, по последним данным, 5 человек, еще 7 — ранены.

О последствиях вражеских прилетов говорится в сюжете ТСН.19:30.

Харьков утром в очередной раз дрогнул от российских обстрелов. Каждую минуту спасателям поступала информация о новых взрывах и пожарах. Горели и жилые дома. Деревянная кровля на одном из домов загорелась, как спичка.

Правоохранители зафиксировали по меньшей мере три "прилета" в жилые дома. У людей повреждены квартиры, а уцелевшие от разрыва труб — затапливало.

Взрывы были сверхмощными. По меньшей мере, семь человек спасателям пришлось освобождать из квартир, потому что ударной волной изуродовали даже металлические двери.

Уже известно, что сегодня оккупанты убивали мирное население дальнобойной артиллерией "Пион".

"Было повреждено много зданий. Это как и административные здания, так и жилые многоэтажные дома. Были повреждены и городская инфраструктура — это десятки зданий по городу Харькову", — сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

От массированного утреннего обстрела, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, погибли 5 мирных жителей, еще 7 человек получили ранения.

Напомним, россияне из артиллерии вечером снова обстреляли Харьков, в многоэтажке вспыхнул пожар.

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