Харьков начали обстреливать прямо во время прямого включения съемочной группы ТСН

Всем, кто был рядом с журналистами, пришлось перебегать к укрытие.
При прямом включении в эфир «Единого марафона» съемочная группа ТСН в Харькове попала под обстрел.
Журналистка Виктория Стрельцова как раз рассказывала о возобновлении электроснабжения в городе после вчерашнего обстрела. Вдруг прозвучал мощный взрыв.
Виктория прямо во время эфира была вынуждена бежать к укрытию. Уже там она рассказала, что в центре города прозвучало несколько взрывов. На себе она почувствовала ударную волну.
Подробностей по поводу этих попаданий пока нет. Сейчас в городе продолжается тревога, люди находятся в укрытии.
Напомним, что после обстрела сейчас Харьков на 80% со светом и водой. В районах, где есть проблемы с водоснабжением, городские власти обещают восстановить все через несколько часов.
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