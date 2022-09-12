Харьков начали обстреливать прямо во время прямого включения съемочной группы ТСН

Всем, кто был рядом с журналистами, пришлось перебегать к укрытие.

При прямом включении в эфир «Единого марафона» съемочная группа ТСН в Харькове попала под обстрел.

Журналистка Виктория Стрельцова как раз рассказывала о возобновлении электроснабжения в городе после вчерашнего обстрела. Вдруг прозвучал мощный взрыв.

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Виктория прямо во время эфира была вынуждена бежать к укрытию. Уже там она рассказала, что в центре города прозвучало несколько взрывов. На себе она почувствовала ударную волну.

Подробностей по поводу этих попаданий пока нет. Сейчас в городе продолжается тревога, люди находятся в укрытии.

Напомним, что после обстрела сейчас Харьков на 80% со светом и водой. В районах, где есть проблемы с водоснабжением, городские власти обещают восстановить все через несколько часов.

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