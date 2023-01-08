Харьковчане возвращаются в восстановленные квартиры, едва не ставшие для них могилами во время обстрелов

Все больше поврежденных домов восстанавливают и заселяют в них владельцев.

Восемь тысяч домов повреждены из-за обстрелов в Харькове – одни потеряли только окна, а другие даже стены. Более половины домов уже успели подлатать после вражеских атак. Среди них и пережившая прилет авиабомбы многоэтажка, и дом, в котором обрушился целый подъезд от попадания "Искандера", говорится в ТСН.

Еще полгода назад шестиэтажка в самом центре не имела целого подъезда, россияне превратили его в кучу строительного мусора. А сейчас в нем утепленный фасад, все квартиры с новыми окнами.

Тогда из-под завалов спасли Валентину, которую чудом вытащили без царапины. Это было 11 июля, когда ракета "Искандер" была запущена из Белгорода, тогда были разрушены квартиры шести семей. Этот день для местных – как второй день рождения – его помнят посекундно.

А сейчас чудом спасенная Валентина показывает ТСН уже отстроенную квартиру. Здесь голые стены, никакой мебели, из коммуникаций – только тепло и свет, но женщина счастлива. Сразу ведет показывать туалет, ведь именно сюда побежала после первых взрывов, а уже через секунду ее квартира обрушилась. "Вот где меня спасло. Здесь умывальник и я так стою, наклонилась, голову приподнимаю, а оно уже все внизу и спасатели бегают", — рассказывает женщина.

Несколько дней женщина следила за разбором завалов и дождалась, пока спасатели откопают ее документы.

Квартиры, едва не ставшие могилами: в Харькове восстанавливают уничтоженные россиянами дома

Также читайте Точка раскола Евросоюза: чего ждать в ближайшее время Украине от партнеров

Радуется новым стенам и супруги Ольга и Александр. 1 марта россияне сбросили авиабомбу прямо им под окно. “Я была шокирована, я ходила мимо трупов. Потом меня отвели двое мужчин в подвал, но я вышла оттуда. Там очень кричали, людей раненых было много”, – вспоминает женщина.

Тогда от авиаудара погибли восемь человек, самые большие разрушения были во втором и третьем подъезде. В квартирах обрушились стены, пол и потолок. Впрочем, несущие конструкции уцелели, так что все отстроили заново, в дома уже есть свет и отопление. Воду, газ и канализацию еще восстанавливают. Но райадминистрация позволила начинать ремонты и чуть ли не в каждой квартире кипит работа.

Люди ждут помощи от горсовета и Красного Креста, который вот-вот должен поступить. Владельцы наиболее поврежденных квартир получат до полумиллиона гривен.

Всего из-за вражеских атак почти 70 тысяч харьковчан получили повреждения домов и около полутысячи зданий восстановить уже не удастся.

Читайте также:

Убедил военкомат, что сможет воевать с одной рукой: несгибаемые бойцы защищают Юг в отдельной бригаде ТрО.

Историческое Рождество: подробности первого за три столетия украинского богослужения в лавре и будут ли такие еще

Под Харьковом восстановили амбулаторию: пациенты в очередях делятся страшными историями оккупации