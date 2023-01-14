Харьковчане взялись создавать первую бункерную квартиру, в которой можно будет прожить несколько месяцев безвылазно

Квартира на 3-метровой глубине и еще и укреплена бетонной плитой. В Харькове предприниматели разрабатывают настоящее жилье-бункер со спальней, кухней, санузлом, канализацией и вентиляцией, который в случае опасности может стать убежищем и полноценным жильем для семьи из четырех человек, говорится в ТСН.

"Мы в хранилище видим коридор — 3 метра квадратных, который дает нам нормальный доступ к техническому помещению, санузла площадью 2,2 метра квадратные, к кухне площадью 5 метров квадратных и спальни", — рассказывает идейный разработчик Тимур.

Пока есть только каркас будущей квартиры, его укрепят, а затем приступят к стенам и полу. “Это все будет утепляться, облагораживаться. Внизу под полом у нас будут коммуникации – там будут и продукты, для хранения – морозильные камеры. Будут коммуникации для отвода воды”, — утверждают один из разработчиков Алексей.

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Идея жилого укрытия возникла у Александра, когда россияне массированно бомбили Харьков. Вспоминает, как с первыми взрывами он с ребенком и беременной женой бежал в погреб, а потом понял, что бесполезно. “Поняли, что он не способен защитить нас. Там один выход, нет вентиляции, нет ничего. Обсуждали с начала войны, что когда войны закончится, все построят какие-то защищенные подвалы”, — говорит он.

Все трое разработчиков – друзья. Семья Алексея уехала во Львов, подальше от границы с Россией. Он находится в этом проекте, чтобы жена с ребенком смогли вернуться быстрее. “Они категорически не хотят сюда переезжать, потому что им очень страшно. Они боятся, что им негде спрятаться. Так что возникла идея сделать что-то, что поможет вернуть семью сюда”, — говорит мужчина.

У друзей собственное производство металлоконструкций, поэтому именно из них и взялись разрабатывать укрытия, а команду специалистов собирали по нескольким странам. За базу приняли государственные нормы. Чтобы их укрытие отвечало им – металлическую квартиру закопают на 3 метра в землю и укрепляют плитой. “Эта плита равна 300 миллиметрам. Это железобетон, армированный непосредственно стальной арматурой и бетоном. По нашим расчетам ориентировочно выдержит 152 снаряд”, — уверен конструктор.

В бункере будет все для проживания в течение месяца – резервуар с водой, генератор, вентиляция, канализация, холодильник, печка и кровати, а еще 2 выхода на случай попадания.

Разработчики работают над тестовым вариантом, если он будет удачным — запустят серийное производство. По расчетам друзей, такое подземное жилье обойдется более чем в 2 миллиона гривен.

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