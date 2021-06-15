Харьковчанин, который сообщал о фейковых минированиях, получил 4 года тюрьмы

Мужчина регулярно сообщал о взрывчатке в государственных учреждениях.
Мужчину осудили за "шутки" о заминировании на 4 года тюрьмы.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Суд объявил приговор 43-летнему харьковчанину, который девять раз сообщал о заложенной взрывчатке в местных учреждениях. Таким образом "минировал" сервисные центры МВД, Апелляционный и хозяйственный суды.
Вину мужчина признал, но еще есть время на обжалование решения суда.
Напомним, несколько дней назад в Запорожье задержали мужчину, который угрожая взрывом торгового центра, а также требовал миллион долларов и вертолет.