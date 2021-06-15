Харьковчанин, который сообщал о фейковых минированиях, получил 4 года тюрьмы

Мужчина регулярно сообщал о взрывчатке в государственных учреждениях.

Мужчину осудили за "шутки" о заминировании на 4 года тюрьмы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Суд объявил приговор 43-летнему харьковчанину, который девять раз сообщал о заложенной взрывчатке в местных учреждениях. Таким образом "минировал" сервисные центры МВД, Апелляционный и хозяйственный суды.

Вину мужчина признал, но еще есть время на обжалование решения суда.

Напомним, несколько дней назад в Запорожье задержали мужчину, который угрожая взрывом торгового центра, а также требовал миллион долларов и вертолет.

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