Харьковчанин сбил на "зебре" детей: алкоголя в крови водителя не было, но его проверяют на наркотики

Харьковчанин сбил на "зебре" детей: алкоголя в крови водителя не было, но его проверяют на наркотики

Дети оказались в больнице.

Специалисты ждут результатов наркологической экспертизы у водителя, который в Харькове на "зебре" сбил двух 13-летних детей.

Об этом рассказала 12 ноября корреспондент ТСН.12:00.

На месте ДТП драгер не показал алкоголя в крови водителя. Впрочем, учитывая его прошлое, сейчас очень ждут резулат наркологической экспертизы. За аварию с потерпевшими ему светит восемь лет в тюрьме. Кроме того, к этому сроку могут добавить еще три года, потому что нарушил условный срок.

"Он был отвезен в наркологический диспансер для отнятия крови и мочи. Проводится химический анализ отобранных материалов. Он (водитель — Ред.) говорит, что засмотрелся на мобильный телефон во время управления автомобилем", — сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко .



Водитель задержан накануне. Харьковчанину 34 года. По его словам, нигде не работает. Он попадал в поле зрения полицейских. Месяц назад уже вызвал ДТП, но без пострадавших. В мае этого года за кражу фотоаппарата он был осужден на один год условно. Еще раньше мужчину привлекали к ответственности за хранение наркотиков, однако дело было закрыто. Почему сейчас выясняет прокуратура.

Что касается машины, то она не принадлежит мужчине, а фирме. Вероятнее всего, ему предоставили право управлять ею.

Тем временем мальчик и девочка, которым по 13 лет, находятся в больнице скорой и неотложной помощи. Удивительно после такого ужасного ДТП у них нет ни одного перелома. У пострадавших – сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а девочке пришлось зашивать еще и рану на голове. По словам врачей, их состояние средней тяжести. Но жизни пациентов ничего не угрожает.

Напомним, авария произошла на оживленном перекрестке в центре Харькова накануне. Все сняли уличные камеры наблюдения. Кадры не для уязвимых людей. На видео видно, как автомобили останавливаются перед светофором и пропускают пешеходов. Несмотря на красный свет, водитель внедорожника едет дальше. Посреди дороги он сбивает с ног девушку и парня, и его тянет по асфальту несколько метров.

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