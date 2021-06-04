Харьковчанин стал первым украинцем, который четыре раза покорил самую высокую гору мира Эверест

Рекордсмен вернулся домой со своей интернациональной командой.
Первый украинец, который покорил самую высокую гору мира Эверест четыре раза, харьковчанин Валентин Сипавин вернулся в Украину после 50-дневной экспедиции. Не один, а со своей интернациональной командой.
О том, почему альпинисты на восхождении категорически не общались с другими группами, и что такое "поцелуй Джомолунгмы" — 3 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Они вывозят свой огромный груз — на улицу из аэропорта. К группе альпинистов бежит женщина — жена встречает львовянина Игоря Яскевича — так получилось, что семья пережила едва ли не самые страшные сутки — когда он поднимался на гору.
А Валентин Сипавин — рекордсмен — он уже четыре раза побывал на самой высокой точке мира. И успел сразу же подняться на соседнюю гору Лходзе. Но главное — стопроцентно привел к успеху всю свою международную команду.
"Команда крутая, сезон очень сложный был, COVID-19, погода не очень хорошая, но мы справились", — рассказал он.
Четверо украинцев, белоруска и молдаванка 50 дней шли к своей цели. Игорь из Львова — должен был впервые взойти на Джомолунгму. Но на определенной точке — не хватило кислорода в баллонах. И он решил — спустится ниже, чтобы потом дышать на горе.
"И уже в ночь я пошел с двумя шерпами, я был единственный на горе. Но здесь чисто физически я не знал, хватит ли организму сил на полтора восхождения, но хватило, все нормально", — рассказал он.
Жена Лариса всю экспедицию очень переживала. Один день — Игорь вообще не выходил на связь.
У Игоря — следы ран на лице.
"Обмороженное, ну это называется" поцелуй Джомолунгмы ", — объясняет он.
В этой экспедиции добавился еще один враг — COVID-19. Чтобы не заразиться, альпинисты отмежевались от других групп, общались только в мессенджерах.
Но все трудности команда преодолела. Вернулись здоровыми и счастливыми, что смотрели на мир с высоты восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров.
Восхождение на Эверест требует больших затрат. И это также бизнес. Но никакие деньги тебе не помогут в горах — должен подняться сам и вернуться сам.
Напомним, что в марте учительница географии Кристина Мохнацкая поднялась на самый высокий вулкан мира — Глаза Пустыни в Южной Америке. Большинство альпинистов преодолевают путь на его вершину, а это почти семь тысяч метров, несколько дней. А госпожа Кристина сделала это всего за 19 часов и установила национальный рекорд.