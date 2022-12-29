Харьковчанин в своей квартире, где никогда не выключают свет, обустроил “Пункт незламности”

В Харькове мужчина приглашает людей, у кого есть проблемы со светом, к себе домой, как в "Пункт незламности". Его дом подключен к критической инфраструктуре, поэтому у электричества всегда, говорится в ТСН.

В соцсетях выложил объявление, что в его квартире можно согреться, зарядиться, поработать и помыться. Во время массовых обесточений в день его посещали полтора десятка человек. "Все с порога, когда приходят, сразу там благодарят и сразу достают из своих сумок все, что принесли", — рассказывает Денис.

Стол на кухне Дениса завален конфетами, печеньем и пачками чая. Говорит, как открыл свои двери для харьковчан, запасы вкусностей не заканчиваются. О доме открытых дверей не пожалел ни разу. “Сегодня многие мои друзья на фронте и отдают свою жизнь там, защищают нашу страну, нашу свободу. И меньше всего, что я мог сделать здесь, сидя в Харькове — это открыть дверь своей квартиры”, — убеждает мужчина.

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На сайты объявлений выложил приглашение к своему домашнему “Пункту незламности”: Приглашаю к себе всех, кому нужно согреться, приготовить еду, привести себя в порядок, помыться, поработать.

За 2 месяца за помощью пришли более полусотни харьковчан. “Я думал, что будет больше людей, чем пришли. В первый день после объявления пришло 14. На второй день было – 10, потом – 12. Затем – 4-5. А сейчас, когда уже есть свет, вода есть, то 1 человек может в день придет”, — рассказывает Денис.

Гости говорят, что квартира Дениса приют даже, когда свет не выключают. “От кофе сделали, сахар принесли, пирожки. Хотя я отказывался, но все равно говорит: "Бери, ешь", — рассказывает Владислав, который приехал в Харьков из пограничного Купянска.

Его город сейчас непрерывно обстреливают. Убегая от очередной атаки мужчина потерял документы. Квартиру Дениса нашел по объявлению, будет жить в детской, пока не восстановит паспорт.

Гости не дают скучать по семье, говорит Денис. Она у него большая – 5 детей. Война разбрасывала семью по миру – старшие дети учатся в Киеве, а жена с младшими – за границей. Поэтому новым знакомствам он очень радуется.

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“Людмила Семеновна – бабушка 72 лет. Она живет здесь на этой улице. Света у нее в доме не было и она пришла в первый раз зарядить телефон и павербанк, принесла пирожок «Малышка». Посидели, побеседовали, она зарядила свои гаджеты и ушла. А в следующий раз она пришла и принесла еще один пирожок. Я едва сдерживал слезы», – рассказывает Денис.

Мужчина работает отдаленно тому, говорит, гости ему не мешают, даже наоборот. На днях у Дениса сломался душ, спас один из посетителей. “Починили, заменили. Нашли такую же и починили”, — радуется мужчина.

Инициативу Дениса подхватили и другие харьковчане. “Появляются желающие помочь. Вот няня, которая предложила свои услуги. Говорит, если там какая-нибудь женщина с детьми, хочет отдохнуть или поработать”, — читает объявления других Денис.

Дверь его квартиры будет открыта всегда для тех, кто в этом нуждается, говорит Денис, даже после победы.

Приходите ко мне домой: харьковчанин делится электричеством в собственном жилье

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