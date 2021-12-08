Харьковчанка, которая задушила сына и попыталась совершить самоубийство, объяснила полиции свой поступок

Женщина утверждает, что боялась, что из-за ее тяжелой болезни сын останется сам.

В Харькове молодая женщина заявила в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид. Она выпрыгнула из окна, впрочем, уцелела и сама позвонила полиции. Сейчас женщина находится в реанимации.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Трагедия произошла в спальном районе Харькова. Тридцатишестилетняя женщина в четыре утра позвонила в полицию с признанием, что задушила собственного двухлетнего сына. Она и рассказала, что сразу после убийства выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Женщина сама воспитывала двухлетнего сына, а жила вместе со своим отцом. Известно также, что последние два года женщина была в декретном отпуске. Соседи ни разу не замечали ничего компрометирующего по семье. Напротив – убеждены, что женщина очень заботилась о сыне.

«Образцовые родители, долгожданный ребенок. И уже ребенок развит, уже ж два года ему было. Она родила поздно, где-то почти в 34 года, поэтому ребенок был желанным и она билась над ним как птичка одна», – говорит соседка семьи.

В прокуратуре выясняют мотивы убийства ребенка и попытки суицида. Сама женщина полиции объяснила это тем, что у нее было обнаружено серьезное заболевание. Мол, когда узнала диагноз – испугалась, что сын останется сам.

"Правоохранители попали в ее квартиру, где нашли тело 2-летнего мальчика, который был, по предварительной информации, задушен. Вероятно, был задушен поясом от находящегося рядом халата. По предварительной информации, на психиатрическом учете она не состоит», — заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сейчас женщину еще ждет психиатрическая экспертиза. Прокуроры также ожидают разрешения медиков начать допрос. Пациентка в настоящее время в реанимации, у нее перелом ребер и бедра, ее жизни угрозы нет, говорят медики.