Харьковчанка подняла 64-килограммовую гантель и установила рекорд Украины

Девушка не планирует останавливаться на достигнутом.

Харьковчанка Анна Васюк смогла поднять над головой гантель весом 64 килограмма и установила новый абсолютный рекорд Украины.

Это произошло во время международных соревнований украинских богатырей на Прикарпатье, говорится 12 июля в сюжете ТСН 19:30.

Девушка рассказала, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом. "Теперь я хочу, очень хочу установить мировой рекорд: 74. Я сделаю это", — уверена Анна.

Организатор соревнований Владимир Пындус говорит, приятно, что Аня таки решилась и установила рекорд в его родном Прикарпатье.

"Наша юность — это основной период в нашей жизни, когда мы должны максимум из себя выжать, чтобы не жалеть в старости, что не успели что-то сделать, что нам не удалось. Если ты можешь установить сегодня рекорд, то устанавливай, потому что завтра может и не наступить", — высказался он.

Подробнее смотрите в сюжете:

Новости Украины: харьковчанка Анна Васюк смогла поднять над головой гантель весом 64 килограмма

Ранее 11-летняя Дарья Острищенко простояла в планке 50 минут и установила украинский рекорд.

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