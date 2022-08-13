Харьковщина, Запорожье и Никополь — под вражеским огнем: что известно о жертвах и последствиях российских "прилетов"

Ночью российские войска атаковали Запорожье и Харьков, а Днепропетровщину обстреляли из "Градов" и "Ураганов". В результате атак кафиров погибли и ранены.

В частности, в Сумской области разрушены дома и уничтожен урожай. За сутки оккупанты выпустили две сотни боеприпасов по приграничным общинам области. Только по Николаевской было более 60 прилетов – из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Еще по двум общинам нанесли авиационные удары. Поврежденные дома, хозяйственные постройки, сгорело поле пшеницы.

О последствиях попаданий от ракет и реактивных снарядов – в сюжете ТСН.

Запорожье

В результате обстрела погиб человек. Как стало известно, это 71-летняя женщина, и еще два человека госпитализированы. Это также пенсионеры – мужчина и женщина, у них осколочные ранения.

По информации ТСН, враг ударил ракетами по дачному кооперативу и неработающей заправке в Шевченковском районе Запорожья, прилеты также зафиксированы на территории одного из предприятий и в гранитном карьере на правом берегу Днепра.

Взрывы были очень громкими, примерно в половине восьмого, их было слышно буквально в каждом районе города. Системы ПВО, к сожалению, не сработали. Известно также о ракетных обстрелах других районов. В частности, в районе деревень Бабурка и Разумовка. К счастью, там обошлось без пострадавших,

Обстрелы в Никополе

С четырех утра Никополь сегодня не спал. Россияне открыли по городу огонь из "Градов". Били по мирным кварталам. Всего прилетело около 30 реактивных снарядов. Изуродованы 11 многоквартирных домов и 13 частных домов. В многоэтажках в основном вылетели окна, побило балконы и водостоки. Дома кое-где полностью разрушительны. Сокрушенные крыши, огромные дыры в стенах и потолках, через которые видно небо. Люди к счастью не пострадали. Поскольку обстрелы продолжаются ежесуточно, большинство никопольцев сразу ложатся спать в насколько это возможно в безопасных местах — в коридорах и погребах. Во время этого ночного обстрела избило и инфрастуркутру и коммуникации.

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По данным спасателей, задел детский сад, гаражи 10 хозяйственных сооружений и 4 автомобиля. Перебит газопровод и линии электропередач. Сейчас на месте работают аварийные бригады по восстановлению коммуникаций

В общем, Никополь и Никопольский район уже почти месяц под ежедневными обстрелами. В городе разрушены около 600 зданий, 5 школ, больницы. А самое страшное, что погибли уже восемь человек и около 20 ранены. Также на этой неделе в Марганце погибли 13 человек, 11 пострадали. Никопольцы записали и выложили в сеть видеообращения по всему миру. Рассказывают, что их город каждый день обстреливают с территории захваченной россиянами Запорожской Атомной станции. И просят вмешаться и спасти не только от обстрелов, но и ядерной угрозы в случае аварии на АЭС.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области

В эти сутки на Харьковщине 5 раненых, среди них 13-летний мальчик. Ночью россияне обстреляли Богодуховский и Харьковский районы. Повреждены жилые и хозяйственные дома. Ракеты попали и по самому Харькову. Корреспондент ТСН видела последствия этих прилетов.

Буквально через дорогу от падения одной ракеты – жилая многоэтажка. И взрывная волна была настолько мощной, что в половине жилищ сразу посыпались окна, а у некоторых и стекла выбило. Две женщины – им 74 и 50 лет – получили минно-взрывные травмы. Медики предоставили им помощь на месте. Остальные же люди отделались испугом.

Ракета попала во двор отеля. На месте образовалась воронка диаметром 8 метров. Рядом были припаркованы троллейбусы. Они остались без окон. Их эвакуатором оттащили на ремонт. Еще одна ракета попала в учебное заведение. Здание частично повреждено. Однако обошлось без пострадавших. На месте правоохранители обнаружили обломки. И уже установили, что эти ракеты С-300 они были запущены с территории Белгорода.

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Обстрелы ночью были и в области. Повреждены жилые дома и складские помещения. Под Харьковом ранение получил 56-летний мужчина. А в Богодуховском районе госпитализировали пожилую женщину и 13-летнего мальчика. Он сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, вечером 12 августа противник нанес удар по городу Запорожье. Разрушения подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра.

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