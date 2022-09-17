Харьковская операция ВСУ самая блестящая в современной военной истории на всей планете Земля — военный эксперт

По его словам, ВСУ проделала невероятную работу, которую можно считать лучшей военной операцией 21 века.

Об этом Черник сказал в интервью ТСН.ua.

"До заключительных хороших новостей еще очень и очень далеко. В общем, Харьковская операция является самой блестящей операцией в современной военной истории не только Украины, а я бы сказал в 21 веке на всей планете Земля. Но вместе с этим хочу напомнить, что это только первая по-настоящему выигранная битва в российско-украинской войне", — подчеркнул эксперт.

Напомним, российский оккупант рассказал, как украинские защитники разбили их позиции, в результате чего стайка россиян осталась без оружия и командования. Оккупанты так убегали со своих позиций, что "потеряли" по меньшей мере 10 своих солдат, за которыми никто не приехал.

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