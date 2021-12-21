Харьковская семья обнаружила на балконе колонию более полутысячи летучих мышей

Всех спасенных доставили в специальный реабилитационный центр.

Более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку на балконе в квартире харьковской семьи, которой не очень понравилось такое соседство.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Летучих мышей доставали из-под обшивки балкона харьковской многоэтажки. Там они устроились на зимовку. Для работ вызвали альпиниста, чтобы снаружи осмотрел балкон на седьмом этаже. Оттуда что-то пищало и раздражало хозяев дома. «Лапками цеплялись за пенопласт, а обшивка их закрывала», – рассказывает альпинист Сергей.

На 20-метровой высоте Сергей собирал рыжих "гостей" в картонные коробки. «Забивались и в щели. Там их приходилось вытаскивать. Мы потратили около двух-трех часов, чтобы собрать всех этих мышей», – говорит мужчина.

Вместе с местными волонтерами насчитали более полутысячи рыжих летучих мышей. Все теперь находится в реабилитационном центре. Сюда рукокрылых везут отовсюду. «Вот в этом году была группа из Лисичанска, Запорожья, Днепра», – говорят в центре.

На балконе у харьковчан поселились более 500 летучих мышей

Среди нынешних переселенцев с балкона есть очень слабые. Тридцать рукокрылых не выжили, а еще два десятка – травмировались. Других обмеривают и взвешивают, хрупких подкармливают вручную из пинцета. И каждому крепят на крыло аксессуар. «Это индивидуальная отметина. Специальное кольцо из алюминия», – рассказывают волонтеры.

Специалисты говорят, летучие мыши остались на зимовку в городе из-за потепления. «Наши дома, по сути, напоминают им скалы с множеством разных маленьких пещер», – объясняет соучредительница Харьковского центра реабилитации рукокрылых в центре Алена Прилуцкая.

Если в вашем доме поселились летучие мыши, волонтеры советуют их не трогать, а пережить соседство до теплой поры. А вот более полутысячи летучих мышей, которые зимуют здесь в центре, будут ждать весну в холодильниках.

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