Харьковское направление является стратегически важным для деоккупации Украины: военный эксперт объяснил почему

Харьковское направление, на котором сейчас продолжаются контрнаступательные бои украинской армии, есть стратегически важным для общей ситуации на фронте.

Из-за поражения в Харьковском направлении российская армия будет вынуждена перегруппировать свои войска и силы.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире ТСН.19:30.

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"Это дает возможность отрезать российскую группировку от Изюма и южнее, откуда они угрожали двигаться на Донбасс — в Донецкую область, в частности на Славянск и дальше. Соответственно, это снимает угрозы оттуда. Следующее, это облегчит ситуацию для боевых действий на востоке, потому что, снимая напряжение с этого фланга, который есть с севера и нависающего, мы частично облегчаем ситуацию, которая есть у нас на Бахмутском направлении и Авдеевки.Так или иначе Россия будет вынуждена перегруппировать свои войска и силы. которая идет с севера от Купянска, по которой осуществлялись поставки многих российских подразделений, в частности из Белгородской области" — пояснил он.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как Вооруженным силам удается добиваться успехов на Харьковщине. Известно, что на 8 сентября Украина деоккупировала 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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