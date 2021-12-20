Харьковскую область засыпало снегом: как регион справляется с последствиями непогоды

На дорогах фиксируют много аварии, в травмпункты обращаются пешеходы.

Снег в Харьковской области наделал бедствия в регионе. Патрульные уже насчитали более сотни аварий: автомобили на дорогах крутило, как на коньках. Два человека погибли, семеро получили травмы.

Что происходит в регионе, рассказала 20 декабря корреспондентка ТСН.12:00.

Сейчас в Харькове словно весенняя оттепель. Ничего не напоминает об обильном снегопаде, начавшемся накануне. Впрочем, очень скользко. Коммунальщики посыпают дороги солью и песком, но пешеходов это не спасает. Передвигаться довольно тяжело, сверху будто посыпано, но снизу есть лед. Пешеходы жалуются на скользкие тротуары. В травмпунктах сообщают о первых пострадавших с переломами конечностей.

Больше всего пострадавших было ночью и утром на дорогах. Со вчера в области зафиксировали более сотни аварий, семеро пострадали, есть и погибшие. В частности, в Первомайском районе водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Машину опрокинуло и от полученных травм мужчина погиб. Чтобы достать автомобиль из снежного заноса, пришлось привлекать спасателей.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Балаклейском районе. Там на скользкой дороге машина сбила пешехода. Тем временем на въезде в город Изюм машину вообще раскрутило на 360 градусов. Чудом водитель уцелел.

Последствия непогоды: какая ситуация на дорогах Харьковской области

Из-за непогоды в Харькове были перебои с электроэнергией. Ветер оборвал линии электропередач. Два района оказались без света. Бригады облэнерго к утру все успели починить.

Сейчас коммунальщики активно расчищают пути. Вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы. Впрочем, например, обработать городские дороги мешает большое количество припаркованных автомобилей на обочинах. К слову, с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, в Украину придут лютые морозы.