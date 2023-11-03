Хайп от "президента" Арестовича: какими заявлениями из-за границы отличился экс-советник ОП

Арестович не только серьезно заговорил о своем президентстве, но и ради этого кресла готов подарить Путину чуть ли не пол Украины.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сбежал из Украины и заявил, что пойдет на выборы президента, но возвращаться в Украину не планирует.

О новом скандале и очередном хайпе Арестовича говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

Мир с Путиным: какой ценой

Недавний сотрудник Офиса президента Украины "переобулся" и публично пошел против Зеленского. Арестович не только серьезно заговорил о своем президентстве, но и ради этого кресла готов на все. Даже подарить Путину пол Украины.

“Это фактически тупик в войне, потому что ни Россия не может захватить большие куски нашей территории, ни мы не можем отразить сейчас. Далее – перевод в партер, стационарный фронт, бесконечное и бессмысленное убийство друг друга, без попыток достичь каких-либо важных результатов. Это не нужно ни русскому, ни украинскому народу, и народ это начинает очень хорошо вспоминать. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать, но эти переговоры должны быть честными и паритетными", – заявил он в интервью "Ходоровский лайв".

Мирные переговоры с врагом — это нарративы, которые активно продвигает Кремль как в Украине, так и среди союзников.

Что еще критикует экссоветник ОП

Экс-советник Офиса президента делает все, чтобы привлечь к себе внимание.

Он даже продвигает нарративы рашистов о якобы "провальном" контрнаступлении. Все принятые решения властей критикует, а воевать, говорит, будут все без исключения.

Арестович не просто открыто лжет и критикует власть и армию, но и откровенно дискредитирует всех этих людей, не всегда подбирая цензурные слова, а все свои сообщения до сих пор упорно пишет только на русском языке, а потом смеется над подозрениями, что он русский шпион.

Что обещает "президент" Арестович

Арестович на посту президента обещает ввести чрезвычайное положение в сфере нацбезопасности, в энергетике и экономике, чтобы ускорить развитие и сократить процедуры, снизить учетную ставку до 7%, запустить аудит Украины "в исполнении" кого-то из "Большой четверки".

Но самое интересное из сказанного — то, что "на фронте становимся в стратегическую оборону". Вот эти его заявления активно разносят российские паблики.

О выборах в Украине

Будущие президентские выборы Алексей Арестович своеобразно прокомментировал российскому оппозиционному изданию "Медуза".

“Видите ли, украинское общество может спокойно позволить себе переносить выборы парламента, полномочия которого закончились в конце октября. Но президентская власть всегда была эмоционально, символически заряжена. Любой перенос президентских выборов будет считаться узурпацией власти в украинском обществе — то ли в какой-то его части. Давайте наложим это на мягко говоря, неуспехи на фронте и тяжелую зиму, которую придется пройти. Я думаю, что любая ошибка власти после 31 марта будет рассматриваться под увеличительным стеклом”, — заявил он.

При этом Арестович очень уверен, что украинцы его безоговорочно поддержат, и активно смеется над теми, кто в эту самую "поддержку" не верит.

Где находится Арестович

Свои заявления экс-советник ОП делает не из Украины, а из-за границы. При этом он заявил, что возвращаться не планирует, потому что его политически "преследуют".

“У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я – ключевой спикер. То есть имею формальный повод находиться за границей. Но, как вы понимаете, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это никак не способствует возвращению. Поэтому боюсь, что, возможно, мне придется быть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы. Все это легко квалифицируется как прямое политическое преследование. Итак, сыграем в эту игру отсюда, из-за границы”, — сказал он.

Шансы Арестовича

Политические аналитики скептически относятся к успеху Арестовича на президентских выборах. В частности, аналитик и блогер Карл Волох назвал его намерения сесть в президентское кресло – "фальстартом".

“Вижу здесь у некоторых панические настроения относительно Арестовича, которому предсказывают серьезный успех на выборах — если не президентских, то точно парламентских. Хотел бы вас немного успокоить. Именно внезапная активность его, как и изменение риторики по отношению к власти, демонстрируют, насколько он озабочен снижением уровня своей электоральной поддержки. Последнее исследование Института будущего показывает результаты менее двух процентов – и тренд откровенно негативный”, – отметил он.

Об бешеном антирейтинге Арестовича заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Говорит, даже у Порошенко поддержка выше.

"Если посмотреть социологию, то можно увидеть, что его рейтинг из района 80% снизился до 72% недоверия. Куда с таким хламом вы преетесь? Если у вас антирейтинг в 72%". – сказал он.

Арестовичем интересуется СБУ

Алексей Данилов также сообщил, что при Арестовиче уже взялась Служба безопасности Украины, но предупредил, что мгновенных результатов ждать не стоит. Может, именно поэтому "Люся" в Украину не спешит?

Сам Арестович на это уже успел отреагировать, жалуется, что его преследуют и гордо называет себя "политической оппозицией".

"Сотрудников СБУ вместо заниматься шпионами заставляют преследовать политическую оппозицию. Придет время, и сотрудники СБУ займутся теми, кто это делал. Только по-настоящему”, — заявил новоявленный “кандидат в президенты”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ""Я буду есть омары, а что будет с вами?" Арестович сбежал из Украины и хочет мира с Путиным"

Напомним, скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в среду, 1 ноября, заявил о своих амбициях выдвигаться в президенты. Украинцы бурно отреагировали на заявление и создали ряд мемов на эту тему.

Читайте также: