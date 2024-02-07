Хек по 333 грн и хлеб по 41 грн: в Украине разразился новый скандал с питанием военных

В Украине новый скандал с питанием военных. Так, у журналистов возникли вопросы к столичным вузам, кормящим курсантов. Питание личного состава учебного заведения оплачивает Минобороны. Издание "Наші гроші" проанализировало соглашения и увидело, что стоимость продовольствия в университетских столовых выше, чем в воинских частях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Что известно о скандале с питанием военных

ТСН приехала в столовую, где кормят курсантов университета Шевченко. Здешних военных кормят утром и вечером. И за все платит Минобороны. Именно цены, которые выставили за еду вузы оборонному ведомству, изрядно удивили журналистов.

Издание "Наші гроші" проанализировало, что университетские прайсы выше тех, которые были у других, даже скандально известных, поставщиков.

Питание курсантов

В частности Татьяна Глиняная - чье имя прогремело в связи с яйцами по 17, поставляла продукты военным по цене 117 гривен 84 копейки на человека в сутки. Тогда как в университете им. Шевченко своих курсантов кормят по цене 152,7 грн.

А в авиационном - по 153 гривны. В целом оба вуза заключили соглашения с Министерством обороны на питание личного состава в своих столовых - на 55 миллионов.

Что говорят в КНУ им. Шевченко

Если посмотреть университетский каталог продуктов, то там ничего экзотического, ни яиц по 17, только крупы, овощи, консервы. Разве что глаз мозолит хек замороженный за 333 гривни за килограмм. В университете уверяют - это, мол, "опечатка".

Как напутали на пару сотен гривен на килограмме - объяснять вышло университетское руководство.

"Перед новым годом, в этих экстраординарных условиях, при подготовке документов допустили лишь одну ошибку. Которую не увидели полтора десятка специалистов университета и которую не увидели два десятка специалистов Минобороны", - заявил ректор КНУ им. Т.Г Шевченко Владимир Бугров.

Питание курсантов

В КНУ им. Т. Г. Шевченко заявили, что ошибку уже исправили - заключили дополнительное соглашение. Там дорогого хека нет и даже подешевел хлеб. Потому что в каталоге, который всплыл в журналистском материале, был хлеб ржаной - за 41,41. А на деле буханка не такая.

Если в университете Шевченко открыто вышли все объяснить и пытаются что-то исправить. То в авиационном университете, где своих курсантов кормят еще дороже, чем коллеги, ничего объяснять не стали. Только на сайте напечатали, что у них реорганизация и договоры с такими ценами заключило предыдущее руководство.

Что говорят общественные активисты

В общественной организации Transparency International следят за тем, какие договоры появляются в "Прозраче". А еще отслеживают, имело ли резонансное дело продолжение.

Так, из-за скандальных закупок для армии яиц по 17 подозрениям получили заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок. Пока они оба в СИЗО. В конце концов, в отставку подал и тогдашний министр обороны Резников. Что касается поставщика 17-гривневых яиц, то у нее журналисты нашли 4 гостиницы в Хорватии. Однако Татьяна Глиняна их якобы оперативно продала, но сумку с деньгами неожиданно украли.

Питание курсантов

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Напомним, экс-чиновник Минобороны получил условный срок по громкому делу с питанием ВСУ.

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