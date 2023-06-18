Херсон еще не пришел в себя после подтопления, а уже подвергся массированному обстрелу: без жертв не обошлось

Два человека убили российские войска накануне в Херсонской области. В результате массированного обстрела пострадали 25 человек. В самом областном центре оккупанты атаковали несколько районов города. В то же время спасатели и спецназовцы под прицелом россиян продолжают эвакуировать людей с левобережья Херсонщины, говорится в ТСН.

Массированный удар

Таврический район Херсона подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск после обеда, в результате попадания — дыра на верхнем этаже многоэтажки, вываленные взрывной волной балконы и усеянные стеклом дворы. "Руки тряслись в сознание не могли прийти, дома была, на 6 этаже окно выбило у нас на балконе", — рассказывает местная жительница.

Тамара с мужем живут в доме напротив. После такого массированного удара обошлось без жертв, потому что жители верхних этажей в основном все уехали.

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Люди убирают битое стекло у себя в изуродованных квартирах, а Екатерина с мужем Михаилом спешно грузит вещи в авто. Накануне херсонцы впервые после зимы посетили родной город. Во время оккупации им удалось выехать с маленьким сыном в Киев. Массированный обстрел этого района со стороны оккупантов был и вчера днем, и сегодня утром. “Бухнуло очень страшно, меня трясет и еще будет держать долго. У меня аж кровать подскочила, стекло посыпалось, так словами не передать”, — рассказывает Екатерина.

В квартире супругов сейчас живут их кумовья, мать Михаила тоже не уезжает из Херсона. Михаил из гаража забрал инструменты и футбольный мяч для сына, а Екатерина хочет пролечить 9-летнюю собаку Кару в столице. То, что в городе оставаться опасно, убедились сами, и пока в Херсон возвращаться не планируют. “Есть люди, это херсонские киборги… Меня до сих пор трясет, я еще буду несколько недель дергаться, это ужас просто. Как здесь люди живут, этого не знаю, какие нервы нужно иметь”, – говорит Катя.

Более двух десятков человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших трое детей — 15-летний парень и две девушки 16 лет и 10 лет. Старший русский обломок попал в ногу. Среди раненых в результате массированной атаки священник. Во время обстрела он совершал поминальную службу по умершему.

Обстрел области

Оккупанты прошедших суток били и по окрестным поселкам. В Новобериславе убиты супруги, на момент российских обстрелов мужчина и женщина спали дома. Белоцерковская и Дорожное были под прицелом русской артиллерии. 25 человек ранены, сейчас они госпитализированы.

Подтопление и эвакуация

Когда в Херсоне снова раздаются взрывы, под прицелом оккупантов оказались спецназовцы эвакуируют людей с оккупированного левобережья. Там подтопленными остаются 17 населенных пунктов. Людям дронами сбрасывают питьевую воду продукты и лекарства. Позицию россиян, откуда они стреляли по эвакуационным лодкам, с помощью артиллерии спецназовцы уничтожили.

В то же время на правом берегу Днепра 11 населенных пунктов до сих пор затоплены. Уровень воды в регионе снижается и в настоящее время достигает более метра. Спасатели откачивают воду из домов, энергетики на днях должны восстановить там электросети, чтобы в местных кранах появилась вода из скважин. "Ожидаем поступления установок очистки воды, они будут работать в Чернобыевке и Посаде Покровском и обеспечивают водой 4 тысячи человек", — говорит руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

На подкрепление отрядам ГСЧС в Херсон доставили вездеходы. Высокопроходными автомобилями "Богун-2" спасатели будут добираться до поселков, которые до сих пор остаются заблокированными водой, чтобы доставлять туда продукты питьевую воду и медикаменты. “Сегодня Херсонщина и население нуждаются именно в этом транспорте. Я благодарю коллектив UNITED24 за технику, которая передается для спасателей, которая будет использована для оказания помощи. Это "маст хэв" для быстрого реагирования наших подразделений и оказания помощи населению», — говорит глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Быстрые, маневренные и легкие в управлении – спасатели надеются, что этими вездеходами удастся эвакуировать как можно больше людей из оккупированного левобережья в частности.

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