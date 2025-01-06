Херсон под нашествием FPV-дронов и артиллерии: враг попал в университет, есть раненые

Пролеты вражеских беспилотников камикадзе в Херсоне фиксируют с самого утра. За предыдущие сутки в Херсонской области 13 раненых гражданских людей и один погибший. Большинство пострадали в Херсонском районе, в частности, в Антоновке.

Всего под обстрелами находились 40 населенных пунктов. Россияне били по критической и социальной инфраструктуре. Повреждены две многоэтажки и 15 частных домов. В Херсоне работает съемочная группа корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Она уточнила, что семь человек пострадали от артиллерии, еще шесть — от сбросов или FPV-дронов. Накануне враг из артиллерии обстрелял херсонский университет. Здание учебного заведения и соседние пострадали от 9 прилетов.

Россия обстреливает Херсон/Скриншот с видео ТСН

Сейчас студенты в здании университета не учатся. Он был релоцирован в Ивано-Франковск. Но прежде там училось очень много студентов и это место было очень символичным для жителей Херсона.

“Каждый день скиды на людей, университет. Это было основное учебное заведение в городе. У нас было около трех тысяч студентов. Мы работали каждый день. У нас много учёных, педагогического персонала. Но сейчас все стены пусты и в коридорах нет студенческого смеха", — рассказывает руководитель херсонского офиса Херсонского государственного университета Анна Йокич.

Россия обстреливает Херсон/Скриншот с видео ТСН

Отремонтировать университет нет возможности. Повреждения достаточно серьезные, протекает крыша от предварительных обстрелов. 20 декабря в здании побили большие лекционные аудитории.

"В этом университете каждый пятый херсонец учился... Прошло без пострадавших, потому что это релоцированное заведение", — говорит спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Россия обстреливает Херсон/Скриншот с видео ТСН

В самом Херсоне утром 6 января уже прогремело несколько взрывов, хотя погода не очень хорошая. Казалось бы, дронов должно быть меньше, но в мониторинговых группах постоянно сообщают о том, что дроны двигаются в направлении города. Больше всего достается районам у реки Днепр, потому что там враг ближе.

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