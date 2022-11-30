Херсон под вражеским огнем: как Россия продолжает "расстреливать" город и убивать мирных людей

Это единственный областной центр, который с начала полномасштабной войны удалось оккупировать России. Покидая город, захватчики заминировали здания и разрушили энергосистему города, оставив его без света и воды. А через несколько дней, обустроив новые позиции на левом берегу Днепра, начали Херсон ежедневно обстреливать.

Так, 23 ноября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты усиливают обстрелы деоккупированного Херсона. На тот момент от этих обстрелов в Херсоне уже были жертвы среди гражданского населения, в том числе погибшие и раненые дети. Атаки РФ на освобожденный город не прекращаются.

ТСН.ua собрал все, что по состоянию на 30 ноября известно о военных преступлениях России в освобожденном городе, которые страна-агрессор там совершает после деоккупации.

Как только город начал восстанавливаться после оккупации, начали появляться тревожные новости о взрывах, которые были результатом российских обстрелов. Так, 21 ноября россияне весь день обстреливали Херсон из артиллерии. На месте трагедии погиб один человек, еще несколько человек были госпитализированы. Вечером один из снарядов РФ попал в жилой дом Херсона.

В тот день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты начали мстить жителям украинского города за поддержку ВСУ.

"Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега. Никакой военной логики – просто хотят отомстить местным, не дать людям жизни. Это масштабное военное преступление в прямом эфире. Кто-то уже видел заявления Human Rights? Или рутина российских зверств больше не интересна?" – подчеркнул Подоляк.

Фото: Associated Press

23 ноября ночью в больнице скончался раненый 13-летний парень, заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Обстрелы постоянно усиливаются. Мы имеем дело с террористом. У нас есть раненые и погибшие. Ночью умер мальчик, от полученных ранений. Он ехал с отцом и братиком из церкви. Они на собственной машине возвращались. Мальчику 13 лет. Они прятались от обстрела кассетными снарядами. Его не смогли спасти. Еще один 13-летний мальчик остался без руки, еще одни ранен в живот. Террористы продолжают бить по нашим людям", — подчеркнул глава ОВА.

24 ноября в городе также несколько раз были слышны взрывы. Кроме того, по данным местных пабликов в соцсетях, в результате обстрела были зафиксированы "прилеты". Позже глава Херсонской ГВА Галина Лугова сообщила в Сети, что российские войска обстреляли Херсон 17 раз в течение 24 ноября, в результате чего погиб человек, еще один человек получил ранения. Так, во время вражеской атаки погибла женщина, проживавшая на Восточном. А раненый человек проживал вместе с погибшей.

По данным Луговой, утром российские оккупанты попали в один из "Пунктов незламности", расположенный в детском садике. Зафиксированы и попадания в многоквартирные дома и дома частного сектора. Там обошлось без пострадавших.

Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.

Всего в период с 20 по 24 ноября было зафиксировано 62 вражеских "прилета" по Херсону. В результате обстрелов погибли 15 человек, еще 64 — получили ранения.

25 ноября россияне 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 ранены. Оккупанты обстреливали жилые кварталы Херсона. Снаряды попали в частные дома, торговое заведение и училище.

27 ноября российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим недавно освобожденный областной центр. Позже Янушевич написал, что менее чем через полчаса украинским энергетикам удалось починить поврежденные электросети. Электроэнергию в дома жителей Херсона удалось вернуть.

29 ноября оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.

30 ноября россияне попали в больницу и жилые дома. Пострадала очередная больница – областная стоматологическая поликлиника. И, кроме того, есть прилеты по жилым домам. В настоящее время информация о пострадавших устанавливается

30 ноября под вражеским огнем также был Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Там пострадало здание учреждения — выбиты окна, разбиты стены.

Напомним, что ВСУ Украины 11 ноября освободили Херсон, в который сразу после деоккупации приехал президент Украины Владимир Зеленский. Сразу после освобождения город начал оживать. Там открылись банки и супермаркеты, возобновила работу "Укрпочта", также возобновлено железнодорожное сообщение.

Большая часть города, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, уже со светом. Однако гуманитарная ситуация остается тяжелой, в городе установили специально оборудованные палатки, где люди могут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.

В то же время, украинские военные настойчиво не рекомендуют тем, кто успел выехать из Херсона до оккупации, спешить возвращаться домой, поскольку в городе опасно.

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