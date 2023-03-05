Херсонцы между обстрелами засеивают огороды, хотя ежедневно в городе и окрестностях все больше воронок и разрушений

Один погибший, четверо раненых и более десятка обстрелов громад — так прошли сутки на Херсонщине. Смертельные осколочные ранения груди получил 57-летний мужчина в селе Львове. Ночью российские войска ударили из минометов по многоэтажкам в самом Херсоне, а с начала суток — прицельно обстреливали прибрежные к Днепру частные дома, говорится в ТСН.

Место одного из прилетов в Херсоне ограждено лентой, эпицентр взрыва пришелся на бетонный люк, глыба которого улетела на несколько метров и также поврежден забор от обломков. Выбитые окна, металлические и бетонные обломки разбросаны по дороге и вдоль обочины.

Люди всматриваются в окна квартир уехавших соседей. После ночной атаки на город звонки от них не прекращаются, говорят местные. Власть составляет список тех, кому нужно заклеить окна. Сейчас на улице порывистый ветер, а вечером температура опустится до нуля градусов. “Сейчас будем описывать повреждения, вести материал, помогать людям зашивать выбитые стекла. Мы близки к той полосе, где рашисты и это 5-6 сек после того, как мы слышим звук”, — говорит зав.отделом благоустройства райсовета Херсона Ростислав Кулик.

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В этот раз убийственное железо не причинило смертельных ранений местным. Прицельные обстрелы жилых районов – ежедневная реальность херсонцев и жителей поселков, живущих прямо на берегу реки, вдоль которой проходит линия фронта. Поселок на две тысячи человек, который после отступления русских войск уцелел, принимает переселенцев. Здесь люди получают продуктовые наборы, тёплые вещи и питьевую воду. Запасов, говорят в поселковом совете, хватает. Гуманитарные грузы и детское питание волонтеры везут сюда каждый день.

Валерий на своих 14 сотках земли уже начал возиться. Кроме продуктов, волонтеры везут и семена. Предприятие, на котором супруг работал, с начала большой войны переехало в Одессу. В окрестных селах из-за близости к фронту работы нет, поэтому мужчина надеется на хороший урожай и хорошую погоду. Радуется, что село с ноября деоккупировано и надеется, что вскоре нашим военным удастся отбросить россиян подальше с украинской земли.

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