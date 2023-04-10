Херсонцы показали свой изуродованный взрывами город и условия выживания: ни суток без обстрела

Херсонцы уже не вспомнят, когда было тихо и ничего не валилось на головы.

Оккупанты ежесуточно обстреливают управляемыми авиационными бомбами по окрестностям Херсона и ствольной артиллерией по самому городу. Стреляют наугад, попадают прямо в гражданскую инфраструктуру, пытаются разбить город и посеять панику среди еще остающихся там людей, говорится в ТСН.

Разрушенных домов в окрестностях много. "Сегодня утром немного было у них, нет четкого графика и стреляют не прицельно — по квадратам, по жилому массиву, здесь никого нет", — рассказывает местный житель Петр.

В этом дворе Петр живет с мамой, другие из этого дворика уехали. От артиллерии оккупантов страдают как горожане так и жители области. Под огнем все районы города возле воды, ежедневно ранены или погибли. "Вышла на порог, хотела написать ответ, связь была плохая, искали его и тут раздался взрыв, потом второй и все посыпалось", — вспоминает местная жительница Раиса Алексеевна.

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Жилье женщины в каких-то трехстах метрах от воды, мины просто взорвались во дворе дома. Женщину спасла стена, закрывшая крыльцо, на котором она и стояла. "Почему не уезжаю? У меня на той стороне ребенок не смог уехать, как я его брошу”, — говорит женщина.

Они пережили оккупацию, измену ставших коллаборантами соседей и надеются пережить эти трудные времена для города, когда их Херсон расстреливают россияне ствольной артиллерией.

На пустых улицах прибрежных районов города не видно людей, лишний раз никто не выходит из помещений. В прифронтовом городе нет работы, выживают за счет гуманитарной помощи и пенсии. "Два раза в неделю дают хлеб и консервы, так выживаем или на базаре покупаем молочку и все", — говорит херсонка Наталья.

Оккупантов не останавливает ни Вербное воскресенье, ни какой-либо другой церковный праздник. Снаряды "русского мира" летят в неподвижную цель — прифронтовый Херсон.

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