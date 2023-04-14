Херсонцы решаются рассказывать о все новых методах пыток, которые применяли к ним враги

Полиция предполагает, что только люди смогут вернуться из эвакуации, свидетелей и свидетельств о преступлениях россиян будет еще больше.

По стопам дедов-НКВД — в Херсоне следователи до сих пор прорабатывают материалы по застенкам и пыткам украинских граждан в городе. После деоккупации выявлено 5 застенков в Херсоне и 16 по области, их прошли сотни и выжили немногие. Оккупанты отступая из Херсона забрали часть пленников с собой и никто не знает об их судьбе, говорится в ТСН.

С мешками на головах и связанными руками пленников бросали за решетку в маленькие камеры. "Камера, рассчитанная на трех человек была всегда переполнена, у нас было от 6-8 человек, кормили один раз в день", — рассказывают волонтер Андрей.

В камере он провел около двух месяцев. Оккупанты схватили его в августе 22 года за проукраинскую позицию, а затем в телефоне нашли антироссийские граффити, которые парень рисовал по городу, когда партизанил. “Проснулись от вскриков, кого-то забрали пытать, мы поняли, что следователи приехали. Это где-то 9 утра просыпались под крики и засыпали под крики”, — вспоминает Андрей.

В застенках все дни смешивались, были ежедневно допросы и пытки, нехватка кислорода и воды. “Характерны следы от резиновых дубинок на стенах, есть характерные пятна. По словам тех, кто подвергся пыткам, здесь на столике стоял телефон, тапик, добывали ток и подсоединили к разным частям тела”, — рассказывает ТИО начальник отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Андрей Кований.

Били и пытали украинских граждан россияне с особой жестокостью, вспоминает Андрей. Порой от побоев и нервного срыва уже и жить не хотелось. “Чаще всего это был электрический ток, подключаемый к разным органам, к гениталиям, к ушам, к рукам. Приезжали ребята, владевшие разнообразными техниками допроса, пыток и зубы выбивали мне долотом, выбили несколько зубов”, — рассказывает волонтер.

Через две недели в застенке Андрей понял, что его не убьют, но покалечят точно. ФСБовцы ломали не только кости, но и психику и волю у людей, и те, по принуждению, подписывали бумаги, чтобы прекратить издевательство.

В еще одной застенке ни солнечного света, ни туалетов. Плитка на земле и несколько нар в тесных и узких камерах. “Здесь содержались граждане, которых хотели склонить к сотрудничеству, так же за украинскую позицию. Здесь было много сотрудников госучреждений пенсионеров МВД, сотрудники коммунальных служб”, – добавляют в полиции.

На земле вещи людей, которые были в застенках, кровь на стенах, противогазы на земле, стулья, в которых пытали проукраинских горожан. На стенах молитвы и российский гимн и песни Газманова. “Гимн заставляли учить каждого новичка, когда попадал, у него были сутки, чтобы выучить гимн, поэтому гимн нацарапан у двери, чтобы был какой-то шанс у новичка. Если ты гимн не знаешь, камера не спит, может подвергнуться избиениям”, — рассказывает бывший пленник.

Если кто-то не пел, избивали всех в камере. Когда заходили в камеру, все должны были вставать и кричать пропагандистские лозунги типа "Слава России" и так по несколько десятков раз в день. Методы палачей были одинаковы во всех сигаретах. "Сейчас мы оперируем число 300 подтвержденных случаев пребывания в этой застенке, но это количество будет больше, оно растет, много уезжало, когда выпускали, много уехали, когда Херсон освободили и это усложняет процедуру получения их показаний", — констатирует Андрей Кован.

Многие пленники оккупанты захватили с собой, когда отступали и их судьба неизвестна. Андрей выжил в тюрьме и вышел на свободу. У парня сменился следователь и юноша смог убедить, что он не партизан. Андрей остался в городе и не уехал до сих пор, он волонтерит и помогает горожанам переживать тяжелые дни Херсона.

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