Херсонцы спасаются от воды под обстрелами, паводок за ночь поднялся в городе на 5 метров

Херсонцев предупреждают, что каждые полчаса к уровню воды добавляется по 5-6 см.

Плавучие дома, перерезанные дороги и эвакуация под обстрелами. В Херсоне люди спасаются от высокой воды и вывозят свое имущество, а жители прибрежных общин покидают свои уже затопленные дома. В то же время россияне накрывают группы эвакуации плотным огнем артиллерии, говорится в ТСН.

Под звуки вражеской канонады и взрывов в воде город Херсон подвергается техногенной катастрофе, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС. Стремительные потоки воды сносят все на своем пути.

Люди переходят дорогу, которая в мгновение ока стала рекой, спасают скот и вывозят уже затопленные автомобили. Некоторые дороги уже через несколько часов после подрыва Каховской ГЭС становятся непроездными.

Большая вода в Херсоне затопила в одном из районе несколько улиц — это частные дома и также добралась до многоэтажек и все прибывает, люди не могут добраться до своих домов и остаются ждать эвакуации на верхних улицах. Херсонцы плывут на машинах по улицам города. Вода подступает к домам жителей в считанные часы. У многих уже нет и подступов к собственному дому в частном секторе города. Большая вода прибывает и к многоэтажкам.

Вода в Днепре еще до обеда поднялась минимум на два метра. Заблокированных в собственных домах и маломобильных спасатели и полицейские выносят на носилках и одеялах. Поселки у реки потоки воды буквально смывают с лица земли.

Люди спасают свое имущество под российскими обстрелами. Прикрывают заборы шифером, кирпичом и даже одеялами.

Два десятка населенных пунктов правобережья Херсона и столько же на левом берегу Днепра под угрозой затопления. В Херсонской военной администрации наиболее критичными для региона называют именно эти сутки. Из 17 тысяч херсонцев областной центр и близлежащие общины уже покинули более тысячи человек.

За ночь вода в городе поднялась кое-где на 5-6 метров и улицы, которые были еще вчера сухими, уже полностью в воде. Жители, решившие остаться на верхних этажах многоэтажек, теперь заблокированы в домах. Им на помощь приходят спасатели на резиновых лодках.

Читайте также:

Кое-где в Запорожье вода отошла от берега на 10 метров: где может быть обезвоживание

После разрушений от обстрелов пришла большая вода: несмотря на подтопление, из Херсона выезжают единицы

Готовились к подрыву Каховской ГЭС давно: эксперт – цель окупантов