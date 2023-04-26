Херсонцы взялись "вытолкать" Россию с ООН, потому что возможность вето превратила в право убивать украинцев

Херсон подвергается ежедневным обстрелам из артиллерии и атак вражескими беспилотниками. Последние трое суток россияне активнее бьют по мирному населению. Зато каждый херсонец теперь может нанести врагу ответный удар на международной арене, подписав петицию против страны-агрессорки, говорится в ТСН.

Активная жизнь в городе продолжается в основном до обеда. "Мы на пороге возвращения всех херсонцев, как только наши ВСУ отгонят по реке Днепр, мы будем иметь возможность уберечь наших от обстрелов из артиллерии и минометов", — уверяет председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

Чтобы Россия ответила за свои преступления в Украине, херсонские активисты требуют изгнания страны-агрессоры из ООН. Баннер с призывом подписать соответствующую петицию накануне появился на разрушенном здании международного аэропорта Херсона в Чернобаевке. "Следующий плакат будет установлен на разрушенном здании Херсонской ОГА, как показатель того, что это в центре украинского города, который был под оккупацией, разрушен обстрелами и это показывает, что несет в себе тот "русский мир", который сегодня заседает в ООН", – добавляет Александр Самойленко.

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Брошюры с кьюаркодом на страницу петиции уже появились в почтовых отделениях Чернобаевки и Херсона. Организаторы акции планируют получить миллион подписей украинцев. "Нам очень нужны подписи украинцев под самой петицией, потому что люди в мире должны понимать, что это нужно самим украинцам. Просто нажимаете подписать петицию, там на английском языке, или есть автоперевод и подтвердить затем почту, после того как подпишете петицию. Меньше минуты времени и ваш будет зарегистрирован”, — говорит член инициативной группы unrussia UN Артем Миколайчук.

В настоящее время собрано почти четыреста тысяч голосов. Мир должен признать, что право на вето в Совбезе ООН – не может быть правом на убийство украинцев. "В первую очередь мы выбрали Бородянку, Днепр и Чернобаевку, как места, где видно, что страна, которая сидит в ООН, творит ужас, ведет агрессивную войну с элементами геноцида", — говорит Артем Миколайчук.

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