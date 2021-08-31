Херсонская школьница победила на Олимпиаде гениев в США с проектом очистки Днепра

Изобретение девушке помогали сделать вся семья.

Как очистить Днепр придумала херсонская школьница. Девушка выиграла на Олимпиаде гениев в США. 15-летняя Виктория Панченко изобрела специальное биоплато, которое чистит водоем без механического вмешательства в экосистему. Проект отправила на ежегодный Олимпиаду гениев в Соединенные Штаты, там заняла третье место и получила стипендию на обучение в Нью-Йорке.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

15-летняя Вика — была одной из полутора тысяч участников со всего мира. Проект очистки водоема — коллективная работа всей семьи. Они любят сплавляться на байдарках Днепром и заметили, что вода в плавнях, где растет камыш и рогоз, чистая в отличие от остальных рек.

Начинала этот проект старшая сестра Виктории — Вероника. Она сейчас учится в Германии. А помогала девушкам мама — по специальности биолог. «Камыш и рогоз очень хорошо очищают речную воду именно от нитратов и фосфатов — раскладывая их на простые элементы», — рассказывает женщина.

Но была проблема — сможет ли расти камыш без почвы посреди реки. «Брали камыш выкапывали его обязательно с корнем, привязывали растение к камням и ставили в воду таким образом, чтобы корень не касался дна», — объясняет девочка.

За несколько месяцев тростник не только прижился, но и дал побеги. Поэтому девушки придумали специальную мобильную конструкцию — она представляет каркас из пластиковых труб, держащей сетки и высаженный в нее рогоз и тростник.

Новости мира: 15-летняя украинка изобрела биоплато, чистящее водоем без вмешательства в экосистему

Все растения прижились и уже начали фильтровать Днепр. «10 квадратных метров этого биоплпато за день очищает 1 кубометр загрязненной воды», — утверждает Виктория.

Это изобретение — прорыв в очистки водоемов, говорит бывший руководитель Главного Каховского магистрального канала. «Это реально и это можно сделать. Надо ставить на поток, чтобы она проходила через фильтр», — говорит научный руководитель Юрий Влащенко.

За победу в конкурсе гениев Вика получила стипендию в 15 000 долларов на обучение в Нью-Йорке. Впрочем, воспользоваться этим шансом — девушка не может. Потому что наука в заведении стоит 70 000 долларов в год. «Для того, чтобы учиться и воспользоваться этой стипендией мне надо еще доплатить 55 000 в год. В семье таких денег нет», — говорит девушка.

Как вырастить ребенка гения? Секрет прост, говорят родители - помогать во всем. «Если ребенок пришел и говорит:« Папа, я хочу сделать это». Мы говорим одно: «Какова наша роль, чем мы можем помочь?», — советует отец Вики.

Сейчас Виктория и ее семья хотят воплотить проект в жизнь. Надеются, что разработкой заинтересуются у нас и биоплато начнет очищать именно украинские водоемы.

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