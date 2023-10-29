"Херсонские арбузы и помидоры останутся в воспоминаниях": ученые назвали варианты, что делать с Каховским водохранилищем

Что предлагают и какие будут последствия каждого из вариантов.

Простых решений, что делать с разрушенной Каховской ГЭС и осушенным водохранилищем, не будет. Взгляды кардинально разные. Ученые природоохранной группы считают, что эти земли справедливо вернуть природе.

Сегодняшний мейнстрим – восстанавливать естественность рек, говорится в документальной ленте "Увидеть дно" корреспондентки ТСН Наталии Ярмолы.

"В Европейском союзе запланировано восстановить естественность течения 25 тысяч километров рек", – рассказывает ботаник, доктор биологических наук Иван Мойсиенко.

Глава украинской природоохранной группы Алексей Василюк считает, что восстанавливать Каховскую ГЭС – не лучшая идея.

"Фактически восстановить памятник Сталину", – говорит он. Впрочем, имея современные технологии, мы не должны делать ее такой же, как 70 лет назад, добавляет Иван Мойсиенко.

Гидрологи же убеждают, что воды в природном стоке Днепра не хватит.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

"Потребности у нас у всех все равно где-то тысяча-полторы тысячи кубических метров в секунду. А Днепр сейчас нам будет давать только 500 кубов”, – рассказывает директор Каховской ГЭС Олег Пащенко.

"Но главное, чтобы сообщество и в том числе местные общины спрашивали. Скажите, пожалуйста, Украинский гидрометеорологический институт, а что будет в связи с изменениями климата, когда у нас будет маловодие и где мы будем брать воду”, – рассказывает директор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Владимир Осадчий.

Профессор института радиоактивности окружающей среды университета Фукусимы Марк Железняк поделился своим видением возможного проекта восстановления ГЭС. Отрезать мелководную часть водохранилища, а это 30 процентов территорий, которые вернутся природе и людям. Остальное – заполнить водой.

“Может быть построена дамба, которая будет идти вдоль старого русла Днепра от Хортицы. И дальше спускаться вниз по течению. Фактически треть водохранилища возвращается народу”, – говорит Марк Железняк.

Итак, каким мы увидим дно Каховского водохранилища в ближайшее десятилетие. Если земли затопят частично, поселок Марьянское снова окажется на берегу моря. А единственным природным оазой будет территория под левым берегом Запорожья.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Водохранилище могут восстановить полностью, спася жаждущие хозяйства и производства, но устроив очередное потрясение флоры и фауны.

В конце концов, могут оставить все как есть. В таком случае, у Марьянского и вдоль всего русла Днепра вырастут десятки километров непроглядных сорняков. К северу от Хортицы будут голые дресеновые островки. А к югу от острова лет через 20 появится лес. Там начнется новая жизнь, туда вернутся на гнездование птицы. А в Днепре могут снова появиться осетровые, которыми любили лакомиться казаки. Впрочем, Херсонские арбузы и помидоры останутся только в воспоминаниях.

Не исключено, что в этой истории откроется второе или третье дно. И любая развязка обречена быть драмой – либо для природы, либо людей.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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