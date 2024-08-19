Херсонские арбузы переехали: где в Украине начали выращивать известные вкусности

Херсонские арбузы, которые вырастили на Львовщине, тоже очень вкусные.
Фермер, который более 25 лет выращивал бахчевые на левобережье Херсонщины, вынужден был уехать после оккупации. Он потерял все: поля, склады, технику и дом. На Львовщине, куда раньше поставлял продукцию, фермер начал все с нуля.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Маричка Кужик.
Во Львовской области обычно арбузы не росли, ведь эта земля для их выращивания не очень приспособлена. Но фермер провел лабораторные исследования и тщательно подготовил почву.
Солнце на Львовщине не такое жгучее, как на юге, поэтому вместо привычного посева - арбузы здесь сажают по-другому.
"Большинство сеяли. То здесь только рассадой надо. Выращивать рассаду, это 3-4 недели надо, а потом уже сажаем рассаду", - говорит фермер Степан Горбяк.
До полномасштабной войны в Херсонской области фермер обрабатывал 400 гектаров земли, имел большие склады и современную технику. Двадцать пять лет, говорит Степан, трудился на поле – сначала были арбузы, потом добавил и зерновые культуры. С российской оккупацией все потерял – и бизнес, и дом.
"Уже думал на пенсию, а теперь сначала все нужно начинать", – говорит фермер.
И хотя начинать сначала на новом месте было страшно, помогла поддержка жены, говорит Степан. Уже теперь женщина признается – у нее тоже закрадывались сомнения.
Арбузы уродились, их вес 8-10 килограммов.
Родителям помогает и дочь – она же певица SOWA. Рассказывает: выращенные арбузы бесплатно родители передают военным тоннам.
"Загружаем очень большое количество арбузов, чтобы отвести их во львовский госпиталь. Поддерживаем наших защитников разными методами. Мои родители донатят. Я помогаю своими песнями закрывать собрание, пою для защитников", — говорит Диана Горбяк.
Господин Степан рассказывает, хоть по внешнему виду херсонские и львовские арбузы не отличишь, отличие таки есть.
"Просто херсонский, там больше солнца, и запах немного другой", – говорит он.
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