Херсонские арбузы с "киевской пропиской": как фермеры перестраивают свой бизнес

В Киевской области фермеры засадили поле херсонскими арбузами
Фермер Михаил Данкевич, годами выращивал на Херсонщине арбузы, но должен был уехать из-за временной оккупации россиянами. Однако на новом месте мужчина не смог без полей и любимого дела. И снова принялся за выращивание арбузов, но уже на Киевщыне.
Об этом говорится в эфире "Сніданку з 1+1".
"Мой коллега сказал — ищи землю, будем что-то делать. А что будем сажать? Конечно, арбузы. Если я фермер из Херсона, конечно, должны быть арбузы херсонские", — вспоминает Михаил.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "На Киевщине два фермера-экспериментатора засадили землю херсонскими арбузами"
Так начался любопытный эксперимент. Для него фермеры сначала искали технику и так случайно познакомились с владелицей грибной фермы в Киевской области. Женщина предложила сажать арбузы на своем уже подготовленном поле. И уже 16 мая 2023 года фермеры засеяли более 4 гектаров арбузов.
Арбузы сильно обжились, но эти полосатые херсонцы довольно привередливы, и с ними надо еще понянчиться.
"Это надо вручную, каждый сорняк вынуть, посапать... Конечно, климат меняется. Ученые говорят, что эта зона рискованого земледелия, которая была на Херсонщине, и там много солнца, смещается на север", – объясняет фермер.
Он надеется, что тепла и солнца хватит и на Киевщине для херсонских арбузов.
"В среднем урожай можно реализовать грн по 10 за кг оптом, но какая цена будет в конце? Логистика, продажа, за сколько люди смогут покупать. Однозначно они будут дешевле турецких, которые продают. И думаю, должны быть вкуснее... ", – говорит Михаил Данкевич.
50 тонн арбузов с гектара – такого урожая ждут фермеры в конце августа.
"Если все будет нормально и арбуз будет сладким, то будем делать и дальше", — резюмировал мужчина.
Напомним, Михаил Подоляк рассказал, каким будет ответ РФ на подрыв Крымского моста.
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