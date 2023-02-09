Херсонский Остров под ударом российских "Градов": в многоэтажках дыры, а на земле кровь погибших

В день пока относительно тихо люди выходят на улицы, кто погреться на солнце, кто сходить за гуманитаркой, а кто идет убрать после обстрела.

Остров — так называется район Херсона, который ежедневно страдает больше всего от обстрелов оккупантов. Он наиболее приближен к Днепру, за рекой уже оккупанты, они стреляют наугад и целенаправленно, ищут объекты критической инфраструктуры и центры помощи, говорится в ТСН.

Часть домов сгорела, часть – без крыши, часть – с разбитыми стенами и окнами. "По одной причине я не уезжаю - у меня здесь племянница одна осталась. Из-за нее не выезжаю, если со мной что-то случится, а если с ней — то помощь друг другу", — говорит местный житель.

Частный сектор прямо на берегу Днепра, за рекой в плавнях уже оккупанты. Оттуда стреляют по городу, целят не просто в дома, пытаются уничтожить критическую инфраструктуру. Район без тепла, свет время от времени приходится восстанавливать, потому что горят подстанции.

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Остров – это не только частный сектор, но и сплошная застройка из многоэтажек. Они становятся легкой мишенью для оккупанта. В микрорайоне еще обитает много горожан. Мария Васильевна живет на 9 этаже и ее дом с утра снова обстреляли. Она слышала свисты, а потом стены затряслись. Снаряды попали в угол дома прямо в квартиру соседей. "Второй раз попало, впервые ракета влетела и вылетела, а на этот раз "Градами", в 6 утра, 7 было", — рассказывает женщина.

В день пока относительно тихо люди выходят на улицы, кто погреться на солнце, кто сходить за гуманитаркой, а кто идет убрать после обстрела.

В одной из пятиэтажек дыра на первом этаже, где находилось жилье. Здесь повело стены, выбило окна во всех подъездах, но люди остались живы. Теперь быстро закрывают деревянными плитами дыры, потому что ночевать негде. На улице ночью минус восемь. С момента деоккупации таких домов становится все больше ежедневно. "Мы фиксируем повреждения более тысячи, это исключительно гражданские объекты, критическая инфраструктура, куда бьют — это мирные граждане, здесь нет ни военных, ни силовых ведомств, просто люди, которые пытаются жить", — говорит сотрудник ВГА Денис Холодов.

Еще два снаряда упали рядом на соседней улице, на земле еще свежая кровь после гибели человека.

Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, на улице коммунальщики уже убирают битые стекла и кирпичи, а работники военно-гражданской администрации обходят дома, чтобы выяснить масштаб разрушений и потребности людей. Жителей города призывают эвакуироваться.

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