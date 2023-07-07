Херсонскую и Запорожскую области абсолютно реально освободить к осени: военный эксперт назвал условие

Павел Нарожный считает, что бойцы ВСУ могут это сделать без самолетов, но нужны системы ПВО.

Освободить до осени Херсонщину и Запорожье, начать сухопутную операцию в Крыму – абсолютно реально для украинских военных. Даже без самолетов. Вопрос только в системах ПВО.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона 7 июля.

"Абсолютно реалистично к осени освободить Херсонскую и Запорожскую области. Даже начать сухопутную операцию в Крыму. Даже без самолетов. Вопрос еще в системах ПВО. Если у нас не будет самолетов, но будет достаточно тех же "Пэтриотов", а это реалистично их получить от наших союзников", – говорит эксперт.

Он уточнил, что есть свободные системы и в Германии, и в Испании, и в других странах.

"Если мы получим дальнобойные системы – мы уже видели, как эта дальнобойная система "Пэтриот" сработала в Брянской области. Три вертолета, два самолета в пять минут. Ни шума, ни пыли", – отметил он.

Напомним, экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что для того, чтобы ВСУ уволили Крым до конца лета, Украине нужно уже сейчас предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

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