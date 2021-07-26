Химические ожог после окрашивания волос: "парикмахер" с Сарн не имеет соответствующего образования

Пострадавшая проходит лечение.

Волосы, которые выпадали пучками и глубокий ожог кожи — так в Сарнах Ровенской области для 18-летней девушки завершился визит к парикмахеру.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Теперь пострадавшая лечится в ожоговом отделении и нуждается в пересадке кожи на голове.

Девушка рассказывает, к мастерицы обратилась по совету подруги. Во время окрашивания волос вдруг сильно начала печь кожа на голове. Впрочем парикмахерша посоветовала потерпевшая, заверила, что это нормально. Клиентка терпела, когда была не в состоянии — краску смыли. «Я ей сказала, что печет голова. Она говорит, что во время милировки это хорошо, потому что она любит тепло. На следующий день я помыла голову и увидела, что они ( волосы — ред.) начали выпадать частями, а там уже такое белое было», — рассказывает пострадавшая Анастасия.

В больнице констатировали, что это глубокий химический ожог.

Сейчас парикмахерша из дома не выходит, на телефонные звонки не отвечает.

Потерпевшая тем временем написала заявление в полицию. Сейчас там проводят проверку. «Происшествие зарегистрировано, проводится проверка. Сейчас будет проведена судебно-медицинское исследование, в рамках которого мы уже будем понимать сам механизм получения телесных повреждений», — рассказали в полиции.

Оказалось, женщина, которая занималась покраской — парикмахерского специальности не имеет.

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