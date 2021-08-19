"Химия", перманентный блонд и "челки": можно ли воссоздать прически 90-х и что навсегда останется в прошлом

"Химия", перманентный блонд и "челки": можно ли воссоздать прически 90-х и что навсегда останется в прошлом

В Украине первых лет независимости о моде узнавали из фильмов и клипов. И добавляли что-то свое.

Тренд — вечеринки в стиле 90-х. Большинство из тех, кто ходит на них, те времена не помнят. Обо всем расспрашивают у родителей — о музыке, одежда и прическах. Накануне 30-летия Независимости Украины ТСН тоже решила вспомнить те времена.

О том, можно ли воспроизвести прически того времени и что навсегда останется в прошлом — 19 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Среди трендов того времени — "химия", каре и перманентный блонд. Затем пришло время хвостов, выпущенных "пейсиков" и начесов на бок. А еще пафосных причесок, потому что кто-то из заграницы привез лак с блестками. В 99-м все пошло на спад и осталась только "гривка".

В Украине первых лет независимости о моде узнавали из фильмов и клипов. И добавляли что-то свое.

В салоне известного стилиста и парикмахера Вячеслава Дюденко в начале 90-х цены были в долларах. Прическа — 5, химическая завивка — 25. В те времена позволить себе такие услуги могли не все.

"У нас даже была ситуация, когда в одном салоне сидела жена премьер-министра, а за другим креслом жена одного из криминальных авторитетов. И сидела охрана: государственная и криминальная. Были такие ситуации, ну, это жизнь", — вспоминает он.

Именно дефицит каких либо средств заставлял женщин придумывать и экспериментировать. Даже блондинки с окрашенными сожженными волосами, по словам Дюденко, свидетельствовали о том, что женщина хоть что-то нашла для того, чтобы изменить цвет. Что означало — следит за собой.

Певица Оля Полякова тогда была совсем юной, но говорит, повторяла прически за мамой.

Новости Украины: какие были прически в 90-х и можно ли их воспроизвести сейчас

"Когда я шла в школу, рано утром начесывала челку и брызгала ее водой с сахаром. Потому что не было лака в магазине", — вспоминает она.

А вот визажист ТСН Галина Сальникова — в начале 90-х была известной моделью. Она одна из тех, кто в то время не делал химическую завивку.

"Я плела косички сама себе и спала всю ночь с ними для большего эффекта", — рассказывает она.

Так, чтобы сегодня воссоздать одну из модных тогда причесок, пришлось добавить объем (волосам - Ред.) плойкой гофре, затем накрутить, а потом еще и начесать. На это потратили больше часа.

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