Хирург из Одессы шокировал историей о преследовании после того, как скончался его состоятельный пациент

Виталий Русаков / © ТСН

Реклама

Сегодня в Киеве должно состояться заседание Апелляционного суда по делу одесского хирурга.

Он прооперировал состоятельного тяжелобольного пациента, тот через три месяца умер дома. А уже через год хирурга вызвали в Печерский суд и посадили под домашний арест. Это крайне возмутило коллег врача, которые приходят на заседание его поддержать. Если меру пресечения хирургу избрали быстро, то с апелляцией на данный момент возникла задержка.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Реклама

Врача обвиняют в смерти пациента — состоятельного одесского бизнесмена

Врач Виталий Русаков уже четвертую неделю подряд не оперирует, а сам ездит по киевским судам.

«Сейчас идет судебное расследование по поводу смерти пациента. Я в качестве подозреваемого», — говорит медик.

Что произошло с его пациентом, Виталий рассказывать не имеет права.

Из собственных источников ТСН известно — пациент, в смерти которого обвиняют Виталия и имя которого мы тоже не можем назвать — это известный одесский бизнесмен. Он входил в список 50 самых богатых украинцев и умер год назад вне лечебного учреждения. У него было онкологическое заболевание и последнюю операцию Виталий сделал ему за три месяца до наступления смерти. Через больше года после трагического события врача вызвали в суд, за три часа заседания отправили под домашний арест и надели на ногу браслет.

Реклама

Теперь Виталий все время должен проводить дома. Но и там, почти сразу после первого судебного заседания, понимает, что за ним следят не только благодаря электронному браслету.

«Меня решением суда за три часа закрывают в этой квартире, мы с женой отмечаем, что очень плохо работает интернет, блютуз, когда вернулись из командировки, были проблемы со связью. Находился на кухне, заметил, что нетипично свисает одна из розеток. Думал, что подремонтирую, увидел, что в розетках чаще всего есть устройства для прослушивания. Эти устройства стояли по всей квартире», — говорит врач-хирург медицинского центра ODREX Виталий Русаков.

Еще одно подозрение у врача вызвал его браслет — следователи запретили мочить прибор, хотя обычные технические характеристики это позволяют.

«Учитывая то, что мою семью преследуют, я не могу исключить, что там тоже есть прослушивающие устройства», — говорит врач.



Что еще удивляет медика до сих пор — лечили пациента в Одессе, пациент местный, врач здешний, а судят его почему-то в столице.

Реклама

Что говорят в Печерском райсуде Киева

С этим вопросом ТСН идет к пресс-секретарю Печерского суда. Она дает объяснение.

«В этом уголовном деле досудебное расследование проводит Национальная полиция Украины, которая территориально расположена на территории Печерского района», — говорит судья-спикер Печерского райсуда г. Киева Мария Пилаева.



Печерский суд решение по мере пресечения Виталию принял быстро, но материалы дела в Апелляционный суд так и не передал.



«Суды перегружены, перегружен и Печерский суд, он в этом контексте, к сожалению, занимает одно из первых мест», — говорят там.



Почему врача привлекли к суду почти через год? Пресс-секретарь Печерского суда говорит — это вопрос к прокурорам и следователям.

Что говорят в прокуратуре

Прокурор комментировать подробности дела отказался. Журналистка ТСН обратилась в Генеральную прокуратуру, но до сих пор ждет ответа.

А пока на разных анонимных телеграм-каналах можно найти одинаковые сообщения, где еще до решения суда врача обвиняют в убийстве.

Реклама

Что говорят в больнице, где работает медик

И в больнице, где работает Виталий и где оперировали онкобольного, этим возмущены.

«Мы видим в этом давление на врачей. Мы всегда открыты были для следствия, мы хотим говорить на эту тему, хотим делать экспертизы и разобраться в этом вопросе, но видим, что со стороны следствия, системы есть давление на врачей», — говорит медицинский директор Дмитрий Гавриченко.

Заседание Апелляционного суда должно было состояться через две недели после того, как Виталию избрали меру пресечения. Поддержать его пришли почти два десятка коллег, но заседание так и не состоялось.

«Пришел поддержать, потому что знаю, что нарушаются его права, и поэтому я здесь, чтобы помочь в этом», — говорит Сергей Полищук, заведующий эндоскопическим отделением.

Реклама

«Виталий на момент летального исхода не принимал решений, а его обвиняют в убийстве пациента, поэтому это выглядит вызывающе как минимум», — говорит онколог Ксения Болгарина.



«Врачи не чувствуют себя защищенными, и я думаю, именно поэтому мы здесь, потому что понимаем, что на месте Виталия и коллег может оказаться каждый из нас», — говорит Оксана Михайлюк, врач-трансплантолог, онкохирург.

«Нет какого-то соотношения, как я могу нести ответственность за то, что происходит с пациентами через три месяца после лечения моего успешного. А у него было успешное хирургическое лечение. Мы понимаем, что баланс сил у людей с большими деньгами и у простого врача совершенно разный», — говорит хирург.



На судебных заседаниях представителей семьи покойного не было. ТСН официально предлагает им прокомментировать эту ситуацию, чтобы объяснить, в чем претензия именно к этому врачу.

На вторник, 18 ноября, назначено еще одно заседание Апелляционного суда.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 18 ноября. Отставка министров провалилась! Трамп поддержал санкции против РФ