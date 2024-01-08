Хищение более миллиарда на ВСУ: что известно о скандале вокруг семьи Гринкевичей – крупнейшего поставщика МО

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало из-за взятки одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны – львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Впоследствии стало известно, что Игорь Гринкевич и его семья – причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных.

ТСН.ua собрал все, что известно о коррупционном скандале вокруг Игоря Гринкевича и его семьи.

Попытка подкупа одного из руководителей ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований 29 декабря задержали Игоря Гринкевича за попытку подкупа одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

"Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", — говорится в сообщении.

Тендеры на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн

Как отметили правоохранители, несколько месяцев назад ГБР было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для военных ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

К выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны. Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также восемь договоров выполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев. У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны Украины.

Новые детали скандала вокруг семьи Гринкевича

Как рассказал известный блоггер Игорь Лаченков, это не первая нажива бизнесмена на военных. До этого были истории со скандальными стройками (незавершенное строительство в одной из частей Житомирской области — ред.), с работой на полигоне "Широкий лан" (общевоенный полигон первой категории, расположенный в Николаевской области — ред.).

Игорь Гринкевич также выигрывал тендеры для своих строительных компаний, которые должны были поставлять одежду военнослужащим. Так, общая сумма трех сделок составляет 1,54 млрд грн.

Поскольку компании Гринкевича не могли отшивать одежду, они просто перекупали товары в Турции. По словам журналиста Евгения Плинского, 60% средств пошли на личную прибыль, а 40% — уходили на закупку. Плинский также отмечает, что этот иностранный товар не отвечает никаким стандартам военного обеспечения качества.

"Строительные компании одежду, конечно, не производили, а просто перекупали из Турции и забирали себе 60% денег. Кроме этого, все три компании мерзавца получали деньги без конкретной поставки благодаря поддельным актам. По некоторым открытым контрактам до сих пор нет поставки. Зато почти 1 млрд гривен было потрачено на приобретение недвижимости, автомобилей, лакшеры отдыха", — говорится в сообщении блоггера.

Речь идет о компаниях "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" и ООО "СИТИГРАД". Как сообщила Счетная палата, указанные компании не поставили армии курток, штанов и футболок на 1,5 млрд. гривен.

Что известно о бизнесе сына Гринкевича – Романа

Роман Гринкевич является основателем и директором ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". Недавно сын бизнесмена приобрел в элитном поселке Козин под Киевом дом площадью 289 кв.м за 25 млн грн (при рыночной стоимости в 50,5 млн грн). Кроме дома, в тот же день, Роман приобрел четыре земельных участка в том же Козине.

Журналист Евгений Плинский также выяснил, что Роман Гринкевич "засветился" в расследовании Михаила Ткача об "Утомленных войной посетителях столичного клуба Boho" на своем новом автомобиле BMW стоимостью около 150 000$.

Бизнес Гринкевичей и искусство Сони Морозюк

Роман Гринкевич в течение 2023 года активно инвестировал большие деньги, полученные от сорванных тендеров Минобороны, в карьеру молодой художницы и по совместительству своей невесты – Сони Морозюк.

Роман Гринкевич сделал предложение Соне Морозюк в Венеции/Фото: из открытых источников

Так, почти в течение года в СМИ, соцсетях и на рекламных щитах всей страны начали продвигать молодую художницу Морозюк. Также у девушки через год появилась дорогая квартира в элитном жилом комплексе, галерея-мастерская за 250 тысяч долларов и дорогой автомобиль Porsche.

Соня Морозюк также активно сотрудничала с фондом семьи Гринкевич hope.ua еще с марта 2023 года.

"Постоянные подарки, недешевая ювелирка, цветы по 100к в месяц, поездка в Венецию, кольцо Графф, стоимость которого начинается от 7 тыс $, реклама на самых дорогих экранах, рекламные баннеры и выставка. До сих пор точно неизвестно, за какие именно средства Морозюк приобрела коммерческое помещение стоимостью 250 тыс $, при доходах в 100 тыс $ в год, которые были озвучены ею самой, но есть вполне справедливое предположение, что деньги, которые так старательно и цинично отмывали на ВСУ, отмывали и через современное искусство (в том числе и через фонд )", — пишет Игорь Лаченков.

Фото Сони Морозюк/Фото: из открытых источников

Соня Морозюк – художница родом из Харькова. Ее картины есть у певца Монатика, Виталия Кима и даже у Владимира Зеленского. Художница также создала в Киеве патриотический мурал с надписью: "Что круче, чем семья в 44 миллиона".

В 2022 году картины Сони украшали рекламные щиты вдоль трасс по всей Украине. Морозюк также сотрудничала с "ПриватБанком", "Укрзализныцей", "Укрпочтой" и другими украинскими бизнесами.

"В ситуации с Морозюк самое главное то, что она действительно не могла не знать об источнике происхождения средств ее казнокрада. То есть они оба — и Морозюк и Гринкевич — знали, что "порш" — это трупы украинских военных, кольцо — это трупы украинских военных, новый офис – это трупы украинских военных. Ведь не существует хищений оборонки, которые не тянут за собой не летальных исходов. Знали и спокойно жили, тусили по миру, наслаждались бытием на полную катушку… И вот этот уровень бесчеловечности остается для меня непостижимым", – написал автор и ведущий проекта "Антиподы".

Кто еще из семьи Гринкевичей причастен к контрактам с Минобороны

Как рассказал Игорь Лаченков, Светлана Гринкевич (жена Игоря Гринкевича – ред.) и Ольга Гринкевич-Швед (дочь Игоря Гринкевича – ред.) являются владелицами одной из компаний ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" с которой в декабре 2023 года Министерство обороны подписало договор на поставку продуктов на 470 млн грн.

Ольга Гринкевич-Швед на отдыхе/ Фото: из открытых источников

Фото из соцсетей Ольги Гринкевич-Швед/ Фото: из открытых источников

"Мать и дочь не стеснялись хвастаться в своих социальных сетях элитными шопингами, поездками на Мальдивы два раза в год в дорогими отелями, отдыхами в Европе и поездками на VIP-поезде "Укрзализныци". Светлана Гринкевич к тому же является преподавательницей в Национальном университете "Львовская политехника". Вот такая лакшера жизни, на деньгах которые несут за собой кровь наших военных", — рассказал Лаченков.

Общая сумма тендеров, полученных компанией семьи Гринкевичей от Минобороны за 2022-2023 годы, составляет 3,2 млрд грн.

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