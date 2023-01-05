Хитрая ловушка Путина: как в Украине отреагировали на "рождественское перемирие" России и что об этом говорят эксперты

Российский диктатор Владимир Путин 5 января отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу объявить "перемирие" на 1,5 дня в Cочельник и Рождество. Мол, "необходимо дать возможность православным гражданам Украины посетить рождественские службы". В оборонном ведомстве России выполнили приказ главы Кремля.

Как на так называемое "перемирие" России отреагировали украинские власти и США и что об этом говорят военные эксперты – читайте в материале ТСН.ua.

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Напомним, что ранее патриарх Кирилл цинично призвал Украину к "перемирию" на Рождество. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ТСН.ua сказал, что приказ российского диктатора Путина о так называемом "рождественском перемирии" – исключительно пропагандистский жест и ничего больше. Чиновник подчеркнул, что РФ хочет получить время для проведения мобилизации, строительства укреплений на захваченных территориях и перегруппировки армии.

"Это не удалось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попытаться убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас. Задача они одна: "Немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничное содержание указания Путина о "временном прекращении огня". Банальный прием", — отметил Подоляк.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Данилов — о "рождественском перемирии" от России

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя "российское перемирие на фронте", заявил, что Украина не планирует вводить "режим прекращения огня". Он добавил, что "кремлевские черти, которые убивают украинцев, не имеют ничего общего с христианством". Данилов также добавил, что Украина не вела никаких переговоров о "перемирии" с Россией на Рождество.

"А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения. Прикрываться какими-то христианскими праздниками, они здесь к чему? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", — сказал секретарь СНБО.

Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023

Хитрая ловушка России

Военные эксперты считают, что объявив так называемое "перемирие", оккупанти хотят провести провокации, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "даже по праздникам". Военный эксперт Петр Черник в комментарии для ТСН.ua сказал, что "прекращение огня" на эти полтора дня со стороны оккупантов маловероятно.

“Вполне возможно, что это банальное отвлечение внимания. Он [Путин] дает сигнал миру, мол, с ним можно договариваться. Не забывайте о том, что тирана должна любить народ. Если народ не любит тирана, то последнему конец. Также это сигнал своей массе о том, насколько он "гениальный настоящий лидер", о том, что у него есть "христианское милосердие". Этот сигнал быдломаса съест с невероятным вкусом. Кроме того, этот шаг призван консолидировать свою недонацию вокруг себя», – отметил он.

Такого же мнения придерживается военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предупредил, что в утро 6 января российские кафиры могут провоцировать украинских защитников на ответный огонь массированными обстрелами. "Мы же говорим о россиянах. Они могут начать массированный удар, а затем заявить, что продолжается перемирие. Могут сделать это для того, чтобы не было ответа. Все это, на мой взгляд, прежде всего, провокация. Никакого перемирия не должно быть", — говорит он для ТСН.ua

Байден – о решении РФ объявить так называемое "рождественское перемирие"

Американский президент Джо Байден выразил скептицизм по поводу прекращения огня, которое объявил Путин. Лидер Америки считает, что таким способом глава Кремля хочет взять "передышку".

"Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25 декабря и на Новый год... Я думаю, что он пытается отдохнуть", — цитирует слова Байдена влиятельное информационное агентство CNN .

"Если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы своих оккупантов с территории Украины"

На циничное заявление Путина о "прекращении огня" в Украине на 6-7 января отреагировали в Министерстве иностранных дел Германии. Глава дипломатического ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы своих оккупантов с территории Украины.

"Если бы Путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под русским оккупацией. Поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев — чтобы они снова жили в мире и самоопределении", — написала немецкая министр в Twitter.

Wenn Putin Frieden wollte, würde er seine Soldaten nach Hause holen, und der Krieg wäre vorbei. Aber offenbar will er den Krieg fortsetzen, nach kurzer Unterbrechung. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 5, 2023

Путин собирается в Донецк?

Сразу после информации о приказе Путин прекратить огонь по всей линии фронта некоторые российские пропагандистские СМИ начали писать, что якобы Путин планирует поехать в эти дни в Донецк. Однако спикер российского диктатора Дмитрий Песков сразу опроверг эту информацию. Песков заявил, что "Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимире Путине поехать на Рождество в Донецк".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отреагировал на эти слухи. Он уверен, что у Путина не хватит смелости приехать в Украину. Он напомнил , что последнее гарантированное Путиным прекращение огня со стороны России произошло 29 августа 2014 года в Иловайске. Это стоило Украине жизней 366 Героев.

"Инсайд", что перемирие объявлено из-за запланированного визита путина в Донецк. Снова кормят лийном из лопаты. Готов поставить что угодно, что в Донецке его не будет не только на Рождество, но никогда. По крайней мере, живого", — написал Андрющенко в телеграмме.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал это информационным вбросом. "Очень странная информация. Путин еще та напуганная крыса", — сказал Коваленко, подчеркивая, что такой визит практически невозможен.

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