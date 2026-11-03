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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Хитрость Ангелы Меркель: Болтон рассказал, как успокоить Трампа во время ссоры

Джон Болтон рассказал о лайфхаке Меркель во время переговоров с Трампом.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Меркель и Трамп. Архивное фото

Меркель и Трамп. Архивное фото / © Associated Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал совет иностранным лидерам, как снизить напряжение в разговоре с Дональдом Трампом, если тот провоцирует конфликт.

Об этом Болтон рассказал в эксклюзивном документальном фильме ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

По его мнению, когда американский президент начинает эмоционально реагировать на разговор, собеседнику следует перейти на родной язык и воспользоваться услугами переводчика. Болтон отметил, что лично видел, как подобный прием применяла бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я бы посоветовал это любому иностранному лидеру. И видел, как канцлер Германии Ангела Меркель поступила именно так — по крайней мере однажды. Когда Трамп начинает заводиться, иностранному лидеру стоит сказать: "Извините, но я хотел бы продолжить этот разговор на моем родном языке". Ведь нет ничего монотоннее на телевидении, чем слушать, как кто-то говорит, потом ждать, пока переводчик переведет сказанное собеседнику, а потом слушать ответ и снова ждать перевода. Это все замедляет. Делает все гораздо монотоннее», — говорит Болтон.

По мнению экс-советника, такие паузы делают переговоры менее острыми и уменьшают градус напряжения.

Ранее Джон Болтон назвал организатора "засады" на Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля 2025 года.

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