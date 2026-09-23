Хлеб, чай и сырая морковь: как бесплатные школьные обеды оказались в центре громкого скандала

Питание в украинских школах / © ТСН

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Масштабная проверка столовых и бесплатных горячих школьных обедов уже вторую неделю продолжается во всех регионах Украины. По поручению правительства Госпродпотребслужба планирует проверить 10 тысяч учебных заведений.

Поводом для массовых проверок стал скандал в лицее № 9 города Черновцы, когда вся страна обсуждала целые сырые морковки в школьных тарелках. Первая тысяча школ уже прошла государственную проверку.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

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«Натюрморт» в пластике: с чего начался скандал

Всё началось в начале сентября с натюрморта на одноразовой пластиковой тарелке. На фото был запечатлён обед школьников в Черновцах: сырая морковка, которую только почистили, ломтик хлеба, кусок творожной запеканки, слива и чай.

Глава Черновицкой областной государственной администрации Роман Осипенко сначала усомнился в подлинности фотографии, однако всё же объявил о проведении серии проверок в учебных заведениях Буковины.

«Наша главная цель — выявить системный характер таких нарушений. Созданы дополнительные мониторинговые группы, которые работают практически во всех наших районах», — отметил Роман Осипенко.

Питание в школах Украины / © ТСН

В области запустили «горячую линию» и анонимный опрос для сбора жалоб. Между тем в соцсетях разразилась волна недовольства бесплатным питанием из разных уголков страны. Родители распространяли фото из Житомира, где обед состоял из дольки овощей, каши, куска хлеба и мяса, и обсуждали качество блюд — от жалоб на кости и отсутствие вилок до слов благодарности от тех, чьи дети довольны едой.

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Проверка школ: нарушения обнаружены в каждом втором учебном заведении

На эту ситуацию отреагировал премьер-министр, дав указание начать массовые проверки. За две недели специалисты Госпродпотребслужбы посетили более тысячи крупнейших украинских школ.

Недостатки были обнаружены в каждой второй из них. Чаще всего они касаются:

несоблюдение температурного режима блюд;

условий хранения продуктов питания;

ненадлежащая гигиена работников пищеблоков;

нарушение правил обращения с пищевыми отходами.

«Мы констатируем очень значительное несоответствие. Сначала мы выносим предписания, даем время на устранение нарушений, кроме того, проводим разъяснительную работу на всех уровнях», — рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Он пояснил, что соответствующие рекомендации были направлены учебным заведениям ещё до начала учебного года, чтобы предотвратить подобные случаи.

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Расширение масштабов реформы и финансирование школьных обедов

Ранее школьные столовые полноценно функционировали преимущественно в прифронтовых населенных пунктах, а на остальной территории Украины — только для учеников начальных классов. Однако с 1 сентября 2026 года бесплатное питание было введено во всех муниципальных школах, где обучение проходит в очном или смешанном форматах.

На один прием пищи для ученика начальной школы государство выделяет 50 гривен в день, для старшеклассника — 60 гривен. Остальные расходы финансируются из местных бюджетов.

«Эта реформа носит очень масштабный характер. Мы чрезвычайно заинтересованы в её успехе. Но поскольку сейчас она вступила в заключительную стадию реализации, в настоящее время возникают определённые трудности», — поясняет заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Софиенко.

Проблемы возникают в разных регионах. Например, в Одесской области в школе с новым пищеблоком вместо горячих блюд дети получали от кейтеринговой компании перемороженный картофель и каши из пакетиков в пластиковых лотках.

«Это такой оператор рынка, который выигрывает все тендеры», — рассказала мать старшеклассницы Ирина Коновал.

После того как об этом стало известно общественности и родители предприняли соответствующие действия, местные власти отреагировали — школьная столовая начала работать в полном объеме уже через два дня: появились горячий обед, стеклянная посуда, вилки и чашки.

Запрет на съемку в Киеве и положительные примеры

Как выглядят столовые в столице, ТСН попыталась проверить самостоятельно, однако столичные власти внезапно запретили журналистам снимать в школах — даже в тех, где родители полностью довольны питанием.

«Учитывая предупреждение Службы безопасности Украины о предоставлении информации, касающейся функционирования учебных заведений города Киева и в дальнейшем способной быть использованной страной-агрессором для массированных ракетных обстрелов», — говорится в официальном отказе за подписью заместителя директора Департамента образования и науки КГГА Галины Полторак.

Несмотря на это, благодаря социальным сетям удалось найти государственные школы в Киеве, которые развенчивают негативные стереотипы. В них организована «шведская линия», ежедневные фотоотчеты в родительских чатах и меню со свежими фруктами и овощами даже зимой.

«Кормят очень хорошо. Мы с родителями иногда смеемся, что хочется чуть-чуть вернуться в школу. И учитывая, что у меня ребенок очень привередливый, ему нравится еда. Многое зависит от поваров и, в первую очередь, от администрации школы», — поделилась мама второклассника Екатерина Муллоянова.

Уголовное продолжение черновицкой истории

В то время как одни учебные заведения работают добросовестно, действия других уже привлекли внимание правоохранительных органов. История со сырой морковью в Черновцах получила уголовное продолжение по факту нарушения санитарных норм.

Если вина должностных лиц будет доказана, виновным грозит штраф от 17 тысяч гривен до 3 лет ограничения свободы. Сам подрядчик оправдывается тем, что блюда соответствовали нормам, а повара просто не справились с большим объемом работы.

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