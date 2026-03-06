Хлеб и соленый огурец в кармане: щемящие кадры большого обмена украинских защитников

Обмен пленными в марте / © Владимир Зеленский

Самому молодому освобожденному — 26 лет, самому старшему — 60. За последние два дня домой вернулись более полутысячи наших граждан. Это воины Сухопутных войск, ДШВ, Нацгвардии, пограничники и Сил беспилотных систем. Этот большой обмен, о котором договорились во время переговоров в Женеве при посредничестве США и ОАЭ, стал настоящим праздником для всей страны.

Корреспондентки ТСН следили за каждой минутой возвращения наших героев.

Освобождение пленных: встреча на Черниговщине

Ровно месяц страна жила без обменов. На точке встречи в Чернигове еще задолго до приезда автобусов начали собираться люди. Родные тех, кто в плену, пришли с фотографиями, надеясь хотя бы на крупицу информации о своих близких.

В окрестных селах жители готовились к встрече как к самому большому празднику: устанавливали транспаранты, доставали флаги, делали трассу сине-желтой.

Наталья, ждет сына Сашу: «Я жду, что он жив. Я верю, выхожу, встречаю и дождусь его».

Как происходил обмен пленными

Когда появились первые сообщения в «Дії» и официальные кадры от президента, на точке сбора прозвучали первые счастливые возгласы. Жены и матери пытались узнать родные лица среди исхудавших мужчин на фото.

Леся, жена освобожденного воина: «Дочке накануне снилось, что отец вернулся из плена — и сон сбылся»

Кристина, чей муж Александр считался пропавшим без вести, а потом два года находился в неволе, не могла сдержать эмоций. Сама она родом из-под Бердянска, пережила оккупацию, а теперь наконец-то дождалась своего защитника.

Кристина: «В апреле будет два года. Не будет — уже не будет! Я очень счастлива и я его люблю очень. Желаю всем не терять надежды!»

Как пояснил представитель Координационного штаба Богдан Охрименко, это лишь первый этап реализации договоренностей.

Богдан Охрименко: «Домой возвращается 200 военных (в первой группе этапа), из них 2 офицера и 198 — сержантско-старшинский состав. Это разные категории: есть 22-й год, 23-й. Большинство — 24-го года. Почти все они подтверждены Международным комитетом Красного Креста».

Среди освобожденных — полсотни тяжелобольных и раненых. Их перевозили кареты скорой помощи. Медицинскую помощь ребята начали получать сразу, как только пересекли границу.

Как происходил обмен пленными

Один из самых щемящих моментов зафиксировали камеры ТСН: у освобожденного бойца из кармана на асфальт случайно выпал «клад», который в плену был бесценным — кусочек хлеба и соленый огурец. Эти вещи бойцы по привычке берегли до последней секунды.

Как только ребята получили доступ к телефонам, воздух содрогнулся от сотен одновременных звонков.

Встреча во время обмена пленными

Олеся искала своего Александра среди толпы. Она знала, что в неволе его избивали — когда-то ей прислали видео издевательств и через полчаса удалили. Когда Саша наконец вышел из автобуса, женщина не могла оторваться от него.

