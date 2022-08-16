"Хлопковая" война в Крыму: обо всех взрывах на полуострове и затопленной в море гордости России

Последний месяц в аннексированном Россией Крыму неспокойно. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошли "хлопки".

С начала полномасштабной войны атаки и пожары также были вокруг временно оккупированного Крыма. Речь идет о попаданиях по Черноморскому флоту Военно-морских сил России, который частично расположен на Черном море.

ТСН.ua собрал все взрывы и атаки по полуострову Крым и вокруг него, которые произошли с начала войны РФ против Украины.

"Хлопок" в Новофедоровке

Днем 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прогремели мощные взрывы. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине. По словам очевидцев, раздалось по меньшей мере 15 взрывов. После этого в Крыму началась паника. Россияне массово начали покидать полуостров, на выезде перед Керченским мостом пробки из охоты бежать в РФ не уменьшаются.

В РФ заявили на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в Кремле сообщили , что взрывы во временно оккупированном Крыму вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме. Но как свидетельствуют видео в Сети, из-за ударов по аэродрому уничтожено немало российских самолетов. Военный журналист Роман Бочкала отметил, что судя по короткому видео, на военном аэродроме в Новофедоровке сгорело несколько самолетов. По его данным, на открытых площадках аэродрома "Саки" за 4 часа до удара находились: 13 Cу-30СМ, 12 Су-24М/Р, 1 Ил-76, 6 Ми-8.

По информации журналистов, к взрывам на военном аэродроме в Новофедоровке находились российские истребители и бомбардировщики. Журналисты "Схем" опубликовали сделанный сервисом Planet Labs спутниковый снимок аэродрома от 9 августа. На нем зафиксированы склады и многочисленная военная авиация.

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Удар по воинской части оккупантов вблизи Джанкоя

Утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, попали в хранилище боеприпасов около 07:41 утра. Взрывы на месте происшествия звучали несколько часов. Оккупационные экстренные службы сообщили, что из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма была повреждена железная дорога. После новой атаки у россиян поднялась еще большая паника. Они стали покидать полуостров быстрее. Тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. За минувшие сутки в обе стороны проехавших по мосту проехало около 38,3 тысяч автомобилей — это новый суточный рекорд трафика, такие данные приводят управление дорог "Тамань".

Перед утренними взрывами в Джанкое оккупаны стянули туда большое количество техники, боеприпасов и ПВО. Так, на складах во временно оккупированном Джанкое хранились, в частности, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-С1", "Грады" и различные САУ. В районе аэродрома россияне развернули восемь ЗРС С-400, по меньшей мере три ЗРК С-300, пять ЗРПК "Панцирь-С1", рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Изменения на фронте осенью, Россия без оружия, паника после "хлопка" в Крыму

В России взрывы на военном объекте объяснили по "методичке". По данным Министерства обороны России, на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей просто произошло возгорание, а в результате – детонация. Но потом в Минобороны РФ передумали и сказали , что сегодняшние взрывы в Крыму – это диверсией.

Взрывы на авиабазе под Симферополем

Днем 16 августа российские СМИ сообщили, что на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, в небе видны клубы черного дыма. На месте происшествия возник пожар. По информации издания "Коммерсант", российские оккупанты "проверяют версию по атаке малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов". По данным известного расследователя, руководителя Bellingcat Христа Грозева, на аэродроме размещались 24 российских самолета – 12 Су-24М и еще 12 Су-25СМ. Получили ли воздушные целые поражения – неизвестно.

Стоит добавить, что официальной информации об инциденте пока нет. Также неизвестно причины взрывов.

Удары по "вышкам Бойко"

20 июня российские кафиры заявили, что якобы Вооруженные силы Украины ударили по "вышкам Бойко" в Черном море. Тогда захватчики сообщали о ранениях трех человек. Украина так и не подтвердила, но и не опровергла свою причастность к атакам по платформам. Пожар на буровой платформе пылал месяц после удара, об этом свидетельствовали спутниковые фото. Пока известно, что "вышек Бойко" в Черном море уже нет.

Как объяснил генерал-лейтенант Игорь Романенко, эти вышки не использовались по назначению. На самом деле, там находились диверсионные силы РФ, а также средства разведки и мониторинга по воздушному и морскому пространству.

Утонула гордость Черноморского флота РФ — крейсер "Москва"

Вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". ВСУ выпустили по нему две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. Практически все они погибли. Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула. В то же время РФ заставляет семьи погибших моряков из крейсера "Москва" замалчивать информацию.

Впоследствии в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов. По данным Генерального штаба ВСУ, на 16 августа Россия потеряла в войне 15 кораблей и катеров.

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