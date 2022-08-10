"Хлопок" в Крыму: военный эксперт объяснил, почему не сработала российская ПВО

Система противовоздушной обороны Российской Федерации в Крыму слишком старая. Она не может срабатывать против современных ракетных систем, которые на сегодняшний день использует ВСУ.

Все виды и типы вооружения, которые российская армия имеет в своем обеспечении, создавались под военные задачи еще 20 века

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Надо понимать, что в течение существования субъекта международного права, который пока называется Российская Федерация. Они не смогли создать что-то новое, которое соответствовало бы реалиям 21 в. От слова абсолютно. Надо понимать, что все эти виды и типы вооружения, которые имеет Россия на своем обеспечении, создавались под задачу 20. И поэтому все высокоточные удары HIMARS, все эти высокоточные удары артиллерией, в частности в смысле контрбатерейной борьбы, свидетельствуют, что несмотря на колоссальное, арифметическое количество единиц вооружения, что это вооружение (российское — ред.) является абсолютно беспомощным против более нового, технологического, интеллектуального вооружения, которое имеет цивилизованный мир. РФ предстала перед такой ситуацией, что она может направлять один-два противовоздушных щита, но они не будут защищать против систем, против которых они не могут сработать "Российская "антивирусная" антиракетная система не работает против модерновых систем, которые использует на сегодняшний день украинская армия", — пояснил Грабский.

Напомним, на военном аэродроме в Новофедоровке вывели из строя практически десяток российских самолетов. Там были расположены, в частности, самолеты Су-30СМ и Су-24МР.

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