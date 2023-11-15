Хочешь жить – плати: жена военного заявила о безумных поборах в одной из бригад ВСУ (видео)

Женщина утверждает, что командиры установили таксу буквально на все: невыход на боевое задание, отпуск, эвакуацию с поля боя и даже рожок к автомату.
В Украине назревает очередной скандал – жена украинского военного, который считается пропавшим без вести, обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и даже назвала таксу для солдат, которую их якобы заставляют платить командирам.
Эту историю опубликовал ряд СМИ, поэтому ТСН.ua решил разобраться в этой ситуации и пообщаться как с девушкой, так и с представителями всех причастных к делу органов.
То, что рассказала эта женщина, шокирует. Жена военного, считающегося без вести пропавшим, записала несколько видео, в которых обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил ее муж. Женщина утверждает, что у него есть доказательства того, как командиры установили "таксу" буквально на все, а лозунгом всего этого является: "хочешь жить – плати".
"Имеем подтверждение, когда командиры с военных брали по 30-70 тыс. грн ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн – десятидневный отпуск домой. 10 тысяч грн – эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – утверждает Татьяна Ивчук.
Кроме того, она заявила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь.
"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные ее не видели или видели — но очень малое количество", — отмечает она.
Также девушка заявила, что после огласки в своих соцсетях от руководства бригады ей якобы стали поступать угрозы и устрашения. Мы связались с Татьяной Ивчук, чтобы расспросить детали, ведь такая история не может замалчиваться.
Татьяна убеждает, что со всеми имеющимися доказательствами она обратилась в правоохранительные органы, однако нам доказательств девушка не предоставила, заметив, что готова их показывать только следствию, поэтому мы обратились за комментарием и в ГБР.
Кроме того, ТСН.ua обратился с запросом в Генеральный штаб ВСУ, однако на момент записи видео ответа не получил. Однако отметим, что у Генштаба ВСУ есть пять рабочих дней на предоставление ответа со дня поступления запроса. А если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения запроса может быть продлен до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. Поэтому ждем ответа, следим за развитием событий и будем информировать, когда получим новые данные.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
Скандал в ВСУ: жена военного заявила о безумных "поборах"! Что об этом известно?
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