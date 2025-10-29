Хочет ли Путин закончить войну в Украине: ответ разведки США

Путин / © Associated Press

Реклама

Американская разведка не видит признаков, что Путин готов к миру в Украине.

Об этом сообщает NBC News, говорится в сюжете ТСН.

По данным телеканала, соответствующий анализ предоставили членам Конгресса в этом месяце. Разведка США отмечает, что кремлевский правитель более, чем когда-либо, решительно настроен продолжать войну в Украине и одержать победу на поле боя.

Реклама

На фоне значительных военных потерь и экономических трудностей Путин стремится закрепить контроль над украинскими территориями и расширить свое влияние, чтобы оправдать эти самые потери. А вот пойти на компромисс по Украине, учитывая попытки президента Трампа провести мирные переговоры — российский диктатор не готов.

Нежелание Путина прекращать военные действия уже признал Дональд Трамп. Президент США отменил встречу с кремлевским главой в Будапеште, пока не будет достигнута договоренность об обеспечении мира между Россией и Украиной.

Напомним, геополитический стратег и политолог Марк Бролин заявил, что война России против Украиныдостигла уровня стратегического абсурда, который превзошел даже самые запутанные конфликты прошлого.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН новости 9:00 за 29 октября. Уже двое погибших в Хмельницком! Новая опера от популярного режиссера