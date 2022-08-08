Хочет приблизить победу: 10-летняя девочка из Одесщины отрезала волосы, чтобы передать деньги ВСУ

Десятилетняя Даша Безуглая с Одесщины срезала почти 60 сантиметров волос, которые отращивали более 4 лет.

Заработала десять тысяч гривен и все до копейки отдала волонтерам, чтобы те приобрели что-нибудь полезное для бойцов.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Десятилетняя Дарья из села Песчаная видела, как с начала большой войны ее семья и односельчане помогали кто чем может украинским военным. Так что решила присоединиться. С тетей приехали в парикмахерскую в областной центр, чтобы отрезать и продать волосы. Мастер была поражена.

"Наши воины отчаянно защищают нашу землю, приближая нас к победе. Я хочу тоже внести свой вклад в победу", – говорит девочка.

В салоне красоты хотели оставить девочке волосы, однако она настаивала, что хочет отрезать все, чтобы собрать побольше денег. За косу девочке дали 10 тысяч 400 гривен.

Девочка из Одесской области отрезала волосы, а вырученные деньги отдала ВСУ

Из парикмахерской Даша вышла с очень короткой прической, но с улыбкой. Говорит, что так даже легче в жару.

"Я хотела, чтобы эти деньги пошли ВСУ на лекарства, на еду и на то, что им нужно. Я хочу, чтобы они освободили нашу страну от орков и вообще от всех россиян и чтобы на земле был мир", — говорит школьница Дарья Безуглая.

Тетя Дарины рассказывает – семья поддержала решение ребенка, потому что сейчас каждая поступающая для ВСУ гривня очень важна.

"Люди, которые не находятся там, в том же Николаеве, Харькове, возле Донбасса не слышат этого всего, они начинают привыкать: вот обычная жизнь ты идешь, люди живут, наслаждаются, но война идет. Нужно все равно – каждый маленький вклад даже этот, он приводит к чему-то большему, он приближает нас к нашей победе", — говорит тетя девочки Светлана Безуглая.

Деньги, вырученные за волосы, отдали волонтерам. Они знают, где на передовой они нужны больше всего.

"Это будет потрачено на покупку четырех болидных колес для автопарка на Херсонском направлении", – говорит руководительница волонтерского центра Инга Кордыновская.

Поступок Даши растрогал волонтеров. Так что волонтеры решили отблагодарить девочку — ей и родителям подарили поездку во Львов. Даша об этом мечтала.

Напомним, в Полтавской области спасатели вытащили из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку.

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