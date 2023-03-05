Хочет умереть из-за боли: воспитанники мотивировали к жизни своего тренера-акробата, оставшегося без ноги в боях

33-летний доброволец Александр Чайка снова преподает акробатику детям, хотя вместо правой ноги, которую пришлось ампутировать, у бойца протез, говорится в ТСН.

Александр Чайка всю жизнь занимался танцами и акробатикой, теперь впервые пытается тренироваться с протезом. "Я очень переживал, как я буду преподавать, а потом со временем понял, что хороший тренер не тот, что может показать, а - объяснить", — говорит Саша.

Добровольцем в ВСУ Александр пошел сразу после полномасштабного вторжения России и уже через месяц его тяжело ранили под Попасной. В военный госпиталь в Днепре он попал через сутки после ранения. "Меня еще раскапывали 40 минут, я был в земле полностью", — говорит Саша.

Его тазобедренный сустав был расчленен, поэтому врачи давали минимальные шансы. “У меня возникало желание умереть, настолько это были сильные боли, около меня было два солдата, один взял за руки и гладил, другой - по голове. Помню, какое тепло было”, – вспоминает доброволец.

Дальше у него были операция, протезирование в США, реабилитации и все это параллельно с апатией и агрессией, вспоминает Саша. На первые самостоятельные шаги пошли месяцы, а дальше была свадьба.

Саша говорит, что во время реабилитации ему помогла не только поддержка родных, но и восприятие себя в новой реальности. Он еще в госпитале начал снимать мотивационные видео для других раненых солдат. “Когда ты три месяца лежишь в реанимации и не двигаешься, то спорт здесь большую роль не сыграл, сыграло то, что лежа пока в больнице, не раздирайте, не загоняйте в мысли негативе. Некоторые ребята с протезом ниже колена, а они уже прощаются с жизнью. Для меня это немного странно, будь у меня ниже колена, я бы и в сальдо вам вскочил”, — говорит боец.

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Его самого мотивировали ожидавшие его воспитанники. Их родители тренеру отправляли детские рисунки и слова поддержки. Он вернулся к ним, когда с протезом еще мог только ходить. «Второе занятие, когда мы делали какие-то трюки, даже подойдя к ребенку что-то ему помочь, даже не замечал, что уже на двух коленях. Так быстро началась моя реабилитация благодаря детям”, — говорит тренер.

Саша вспоминает, что очень боялся первой встречи с малышами. Как они отреагируют на его протез? Говорит, что украинцам еще нужно научиться жить вместе с теми, кто имеет такие ранения, как у него. В Америке на меня смотрели как на полноценного, не было такого кто-то смотрит. Или заходишь в метро – это какой-то очередной попрошайка. Я думаю со временем что-нибудь изменится, люди становятся более важными”, — убежден Александр.

На протезе стоять ему тяжело, сидеть больно, но Александр набрал три группы новых детей. В планах — собственная школа акробатики, а еще — научить танцев жену, они хоть и поженились, но свадебный вальс отложили уже на после победы.

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