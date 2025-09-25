Хочет вернуться в Украину и возглавить министерство: Гонгадзе удивила заявлением

Мирослава Гонгадзе / © YouTube-канал Марічка

Реклама

В сентябре 2025 года исполнилось 25 лет с момента убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Его жена, журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе поделилась, что хотела бы вернуться из США в Украину.

В интервью Маричке Падалко она рассказала, что сейчас как раз работает над этим:

«Я очень хочу сюда приехать, я же не зря в 2021 году пыталась сюда приехать. Я буду делать все возможное, чтобы найти здесь себе место. Пока у меня нет конкретного, но я работаю над этим», — рассказала она в интервью Маричке Падалко..

Реклама

Мирослава Гонгадзе говорит, что могла бы заменить экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышева и возвращала бы украинцев домой.

«Могу заменить Чернышева. Я буду прекрасным министром возвращения украинцев. Я понимаю, что я не так близка с президентом Зеленским. Вряд ли он назначит меня на эту должность. Но я была бы довольна, я привезла бы украинцев в Украину. Сама приеду и привезу», — рассказала Мирослава Гонгадзе.