"Хочу победы Украины": 10-летняя девочка с Одесчины во второй раз отдала ВСУ 10 тыс. грн, подаренные ей волонтерами

10-летняя Дарья Безуглая с Одесчины, которая раньше отрезала свою почти метровую косу, чтобы помочь ВСУ, сделала очередное пожертвование на армию.

Девочку пригласили на экскурсию во Львов, где ей подарили 10 тыс. грн, однако Дарья решила эти деньги передать на ВСУ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Подарком была очень удивлена и, несмотря на уговоры волонтеров, сразу подчеркнула, что отдаст его военным. Теперь эти деньги стали одними из первых в сборе на внедорожник. Он нужен бойцам, которые отвоевывают южные территории Украины, потому что старий они потеряли в бою. Нужно собрать 300 тысяч гривен. Благодаря деньгам Дарьи и других волонтеров уже набралась четверть необходимой суммы.

"Когда написала снова ребятам под Херсоном, они тоже плакали и говорят, что поражены детьми. Хотя им очень жаль, что маленьким украинцам приходится проходить сейчас из-за таких вызовов", — говорит руководительница волонтерского центра Инга Кордыновская.

Девочка говорит, что сейчас она мечтает только о победе Украины, а когда это произойдет, то насобирает денег и купит себе что-то.

"Я очень хотела внести свой вклад в поддержку наших Вооруженных сил, поэтому для меня было важно передать средства им. Я и моя семья как и все украинцы хотим, чтобы ВСУ быстрее всего победили врага и когда будет победа Украины, я себе еще насобираю средств и куплю что-то полезное. Слава Украине", — говорит школьница Дарья Безуглая.

Напомним, десятилетняя Даша Безуглая с Одесчины срезала почти 60 сантиметров волос, которые отращивали более 4 лет. Заработала десять тысяч гривен и все до копейки отдала волонтерам, чтобы те приобрели что-нибудь полезное для бойцов.

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